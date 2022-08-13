В аэропортах Москвы растет число пассажиров внутренних и международных рейсов

Летом 2022 года самыми популярными внутренними направлениями из Москвы и обратно стали Сочи, Санкт-Петербург и Калининград Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Интересную статистику демонстрируют этим летом столичные аэропорты. Некоторыми данными поделился Дептранс Москвы.

В июле Шереметьево, Домодедово и Внуково приняли на 21% или на 1,3 миллиона пассажиров больше, чем в июне. При этом авиапутешественников прибавилось как на маршрутах по России, так и на зарубежных направлениях. Цифры такие: внутренние рейсы перевезли их больше на 22% (на 1 млн.), международные - на 19% (на 0,3 млн.).

«В июле пассажиропоток московских аэропортов почти достиг показателей 2021 года, восстановившись на 95%, и при этом на 68% достиг уровня допандемийного 2019 года», - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Летом 2022 года самыми популярными внутренними направлениями из Москвы и обратно стали Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. За границу российскими авиакомпаниями пассажиры из Москвы и обратно больше всего летают в два города Турции - Анталью и Стамбул, а также в столицу Армении - Ереван.

«Москва ощущает сезон отпусков и каникул в полной мере, - отметил Ликсутов. - Количество пассажиров в московских аэропортах имеет положительную динамику. Люди продолжают путешествовать, много летают по стране и за границу. Во многом это стало возможным благодаря оперативным решениям правительства РФ по поддержке авиаотрядов и аэропортов. Отдельная благодарность компании «Аэрофлот» за оперативную и качественную работу».