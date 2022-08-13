Пьяного водителя фуры, который убил доставщицу еды в Москве, отправили в изолятор

12 августа на улице Полковая — это между Савеловским вокзалом и Марьиной рощей — грузовик наехал на женщину-курьера. Фото: Кадр видео

В пятницу, 12 августа на улице Полковая — это между Савеловским вокзалом и Марьиной рощей — грузовик наехал на женщину-курьера. 13 августа суд отправил водителя в СИЗО.

— Суд с учетом позиции прокуратуры Северо-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября 2022 года, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы», который ведет пресс-служба ведомства.

Под колесами погибла 36-летняя женщина. Она работала курьером в одном из ресторанов. Развозила заказы на электровелосипеде. Ехала вдоль обочины дороги. Услышала позади рев мотора, притормозила. В этот момент фура сначала бортанула ее в заднее колесо, а затем водитель добавил газ: многотонный грузовик переехал несчастную.

Оказалось, что шофер большегруза был пьян. Его обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а именно в убийстве человека по неосторожности. По статье (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) грозит до 12 лет колонии.