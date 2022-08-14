Метеорологи предупреждают: Жара в Москве будет аномально долгой - до сентября

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В субботу солнечная погода порадовала москвичей, выбравшихся на дачи и ближайшие пляжи. Да, жарко, однако без изнуряющего зноя - какие-то +28 градусов. В воскресенье мегаполис раскалится сильнее, до +31 градуса. Но все же рекордного пекла, каким пугали синоптики, в этот раз не случилось.

Вместо температурных рекордов - другая аномалия: зной долгим, что для второй половины августа очень необычно. По прогнозу Гидрометцентра России, с понедельника до пятницы, 15 - 19 августа, установится солнечная, сухая и очень жаркая погода, +31…+32 градуса.

Ночи вновь станут тёплыми, как в тропиках. В минувшие ночи воздух в Подмосковье уже остывал до +7…+9 градусов. И это казалось верным признаком приближающейся осени, несмотря на погожие дни. Однако в начале следующей недели по ночам не ниже +16…+18 градусов, а в четверг и пятницу +20!

Синоптики центра «Фобос» уверены: знойными будут и следующие выходные, тоже +30…+31.

Мало того - финальная декада августа августа не принесёт похолодания. Тридцатиградусной жарищи уже не будет, а +27…+29 - запросто.