На ВДНХ появился новый экомаршрут

Особенно маршрут хорош в жаркий день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через «зеленую» часть ВДНХ и парк «Останкино» проложили экомаршрут. Это мини-путешествие длинной 2,5 км — прогулочным шагом идти 40 минут. Особенно маршрут хорош в жаркий день: асфальт вдоль главной аллеи на выставке плавит солнце, а тут кругом тень от деревьев, прохлада от прудов и речки Каменка.

Гулять предлагают от главного входа в парк «Останкино» (со стороны пруда у телецентра), через лесок по экотропе — мост над землей, высотой до 6,5 метров. Финиш у экспозиции экосистем — это сад на берегу пруда, который демонстрирует разные природные зоны. На пути проходите через павильоны «Пчеловодство» (вход 200 руб., экскурсия 300 руб.) и «Цветоводство» (вход свободный, экскурсия 300 руб.).

Схема нового маршрута

Вдоль маршрута стоят инфостенды: можно почитать о флоре и фауне здешних мест. На пути хвойные, лиственные деревья и кустарники — лиатрис, рудбекию, нивяник. По ним снуют белки. На земле бегают ласки, зайцы, ежи. У прудов лягушки и тритоны. А еще на ВДНХ обитают 70 видов птиц: от дятла до сов и ястребов.