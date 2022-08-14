В Щербинке иномарка протаранила отбойник и перевернулась на крышу. За раненым прилетел вертолет

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Ранним утром 14 августа — было около пяти часов — в Щербинке рядом с аэропортом Остафьево перевернулась машина. Водитель KIA Rio врезался в отбойник. После удара авто перевернулось на крышу.

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В машине кроме шофера были еще три пассажира — все мужчины от 17 до 28 лет.

— Оказали помощь четверым пострадавшим в ДТП на улице Староникольская 7. Один из пострадавших оказался заблокирован в машине, — рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Спасатели специальным инструментом разрезали корпус авто и вызволили мужчину. Вскоре подоспели медики. Троих погрузили в машины скорой и увезли в больницу. Один из раненых был в особенно тяжелом состоянии. За ним прилетел вертолет ЦЭМП — медицины катастроф.

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. У водителя возьмут кровь на алкоголь.