Завод компании «БВТ БАРЬЕР» в Ногинске: где производят самые известные фильтры для воды

Общая площадь комплекса составляет 21500 м². Из них 8240 м² занимают складские помещения. Компания «БВТ БАРЬЕР» изготавливает в год более 2 млн кувшинов, 22 млн кассет. Производственные мощности завода рассчитаны на более 3 млн кувшинов, 30 млн кассет. Поскольку иностранные компании уходят с рынка, то спрос на российские фильтры возрастёт. Благодаря производственным мощностям компания «БВТ БАРЬЕР» сможет удовлетворить потребности каждого домохозяйства России.

В производственный комплекс входит лаборатория прикладных исследований «БАРЬЕР», которая осуществляет входной контроль качества материалов и сырья для производства.

Рассмотрим каждый шаг производства более подробно.

Склад готовой продукции

На складе предусмотрено 11,5 тысяч паллето-мест. Приблизительно половину из этого количества занимают материалы, исходные комплектующие, а остальную часть — готовая продукция.

Для хранения используются модульные стеллажные конструкции. Такая конструкция позволяет гибко управлять высотой ячеек в зависимости от высоты паллет и более эффективно использовать объемы хранения.

В складских помещениях используется различная грузоподъемная техника – высотные ричтраки, вилочные погрузчики, ручные тележки. Оперативный персонал склада насчитывает всего 25 человек.

Настроена электронная автоматизированная система управления складом WMS. Каждая ячейка на складе имеет свой уникальный идентификатор – штрих-код. Система знает, что находится в каждой ячейке. Каждый оператор склада имеет портативный терминал. Через него осуществляются все операции по перемещению паллет.

Система рассчитывает оборачиваемость каждого материала и продукции и оптимизирует количество и пути перемещений, снижая количество необходимого персонала и повышая его эффективность.

В компании налажен партионный учет материалов и продукции. При поступлении материалов и комплектующих на склад, в систему заносится информация о номере партии и на каждую паллету приклеивается стикер с уникальным номером, зашифрованным в баркоде. По этому номеру с помощью терминала можно узнать наименование материала, отследить все его перемещения, а также узнать статус материала.

Для контроля за отгрузкой и поступлениями, на каждых воротах установлено несколько видеокамер, которые фиксируют все операции обработки и перемещения грузов.

В помещении поддерживается температура не ниже 21 градусов, согласно условиям хранения продукта. Для сотрудников эта температура также комфортна. Для безопасности на на территории производственно-складского комплекса установлено более 200 камер видеонаблюдения.

Система контроля качества

На производстве «БВТ БАРЬЕР» налажена строгая система контроля качества.

При поступлении партии материала система ERP формирует статус – «требует проверки». Информация о поступлении передается в отдел качества. Сотрудник ОКК приходит на склад и в соответствии с методикой отбирает образец материала для испытаний. Партия получает статус – «образец отобран». После проверки образца в лаборатории выдается заключение о пригодности материала к использованию. Если материал удовлетворяет требованиям, он получает статус – «допущен», если нет – «не допущен». Таким образом, на производство отгружаются только проверенные допущенные материалы.

На каждый вид сырья компания имеет 2–3 поставщика. Это позволяет снизить риски и выстраивать более сбалансированную систему закупок.

Цех литья под давлением

В этом цехе изготавливаются все пластиковые детали. Площадь цеха составляет более 3000 м2. На данный момент компания в распоряжении имеет 40 литьевых машин (ТПА) с различным усилием смыкания – от 80 до 500 тонн.

Для работы цеха литья требуется множество различных вспомогательных систем – система охлаждения воды, система сжатого воздуха, система подготовки и централизованного распределения материалов.

В парке ТПА имеется несколько высокоскоростных электрических ТПА. Использование электрических машин вместо гидравлических позволяет существенно экономить затраты на электроэнергию и получать высокоточные изделия благодаря стабильности процессов.

В специальное оборудование устанавливаются пресс-формы для разных элементов продукции: от корпуса кувшина до блоков проточных фильтров. По металлическим трубам пластиковые гранулы прилетают к каждому из литьевых аппаратов, потом добавляется краситель, и всё разогревается до определённой температуры. Под давлением уже расплавленный пластик впрыскивается в пресс форму, в момент, когда она смыкается. Далее масса растекается по пресс-форме. После того как пластик застыл, пресс-форма размыкается и выдает уже готовую деталь.

Хотя брака меньше 1%, но он не выбрасывается, а сортируется по типам пластика. Далее он дробиться и применяется для литья отдельных деталей, но чаще всего продается сторонним производителям хозяйственных изделий из пластмассы. Такая переработка пластика позволяет существенно сократить негативные последствия и влияние на окружающую среду.

Безостановочное производство

Литьевые машины работают непрерывно, так как после остановки лишь на полтора часа, производство замораживается на сутки. Так как аппарат нужно целый день разогревать, почистить и восстановить.

Для безостановочного производства стоит своя дизель-генераторная станция. Если технопарк отключается от электричества, то завод может независимо существовать. Также всегда находится запас воды на сутки, что позволяет быть полностью автономными.

Сборка сменных кассет

Здесь располагаются несколько современных автоматизированных сборочных линий для производства сменных кассет. Все линии имеют одинаковую структуру, что позволяет одновременно производить несколько разных типов картриджей в разных вариантах упаковки.

Каждая линия производит более 1500 кассет в час. При работе в три смены мы получаем более 100 000 кассет в сутки и более 2 000 000 кассет в месяц.

Каждая линия состоит из двух симметричных сборочных потоков, которые далее сходятся на упаковочную линию.

Пластиковые корпуса загружаются в вибробункеры, где они ориентируются и выдаются по одному на манипулятор. Он вставляет корпус в паллету. Паллеты исполняют роль транспортной системы, перемещая картридж от одной операции к другой.

Многоступенчатый контроль качества

Сначала материал проходит контроль качества на входе, прежде, чем попасть на производство. Потом оператор проверяет готовое изделие и упаковывает. И в завершение, выборочно, контроль качества осматривает изделие на наличие изъянов. Если находят некачественную продукцию, то перебирают всю партию. Многоступенчатость позволяет доставить до потребителя только высокопробную продукцию.

Уникальная система маркировки позволяет хранить информацию о том, когда была произведена кассета, какой бригадой и с применением какого рабочего центра, а также все партии материалы, которые использовались при производстве.

Партионный учет и многоуровневая система контроля качества гарантирует, что потребитель получит только качественный продукт.

На упаковочную плёнку и картонную коробку наносится уникальный код. Если есть какие-то претензии со стороны потребителя, то он может на сайте проверить подлинность кассеты.

Забота о сотрудниках

Производственный комплекс имеет несколько раздевалок с душевыми. Для приема пищи и отдыха есть просторный и светлый зал оборудованный холодильниками и микроволновыми печами.

Чистая питьевая вода на производстве - это незаменимый источник динамизма и энергии для сотрудников предприятия. Пурифайеры установлены во всех производственных и складских помещениях, и тем самым обеспечен беспрепятственный доступ всех сотрудников к чистой воде. Контролируется нагрузка, чтобы у людей не было сильной усталости: раз в час они регулярно меняются постами.

Реализация современного и технологичного завода «БАРЬЕР» в Ногинске открыло возможность для разработки инновационных фильтров для воды. Для их создания использовано более 30 патентов в области фильтрации воды и водоочистительных устройств, австрийские технологии и немецкое оборудование.