Лучшие художники страны – снова на Гиперборейском пленэре в Ковдоре

На полотне заслуженного художника России Андрея Захарова – Голова воина в Рубиновом каньоне, один из главных артефактов Гипербореи. Фото Юрий Шамин

Заслуженные художники России Андрей Захаров, Николай Буртов и Андрей Селенин снова прибыли в заполярный город Ковдор, столицу Гипербореи, чтобы запечатлеть загадочные артефакты и суровую природу Севера. Выдающиеся импрессионисты в рамках проекта «Гиперборейский травелог» написали 35 картин о легендарной земле и древней цивилизации Гипербореи.

Делегация заслуженных художников России провела серию летних пленэров. Под проливным дождем художники отправились в Рубиновый каньон, где создали свои первые полотна с Головой Воина и окрестностями тундры. Поселок Риколатва, курумник, поля ягеля, озёра с островками, подножье сопки «Варс», нулевой километр, излучина реки Ёна, лесной Тролль – все это наследие Гипербореи в течение недели исследовали мастера живописи. Также художники побывали на Ковдорском горно-обогатительном комбинате компании «ЕвроХим».

Итогом «Гиперборейского травелога» и удивительного путешествия великих пленэристов стал вернисаж в городском Дворце культуры. Выставка работ стала заметным культурным событием в Ковдоре.

Открытие вернисажа стало событием в художественной жизни Ковдора. Фото Юрий Шамин

«Спасибо художникам за то, что изображают сокровенные места, известные каждому жителю, и позволяют взглянуть на них по-новому», - отметил глава города Сергей Сомов.

«Видеть природу этого края летом — дорогого стоит. С помощью наших картин мы хотим, чтобы эту таинственную красоту загадочной страны Гипербореи увидело как можно больше людей. Спасибо ковдорчанам за теплый прием», - отметил заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Захаров.

Коллекция картин «Гиперборейского травелога» будет представлена осенью в Российской академии художеств в Москве.

«Гиперборейский травелог» стартовал в марте, во время весенне-зимнего пленэра яркие представители русской школы живописи Андрей Захаров, Николай Буртов, Михаил Салмов и Андрей Селенин совершили настоящее творческое путешествие вдоль северных широт Кольского полуострова. Тогда было написано 30 картин. Выставка проходила в Ковдорском Дворце культуры и в Мурманском областном художественном музее.