Синоптик Тишковец дал прогноз: сколько в Москве продержится жара и какая погода будет в сентябре 2022

Лето в столице задержится как минимум на первую декаду сентября 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Август 2022 в Москве - самый тёплый месяц лета, его средняя температура +21 градус (считается сумма дневной и ночной температур. - Ред.). Хотя по климатическим нормам все наоборот - август должен быть самым прохладным из трёх летних месяцев! - об очередной аномалии погоды в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Но на этом странности лета 2022 не заканчиваются:

- Лето уже должно идти к закату. Но - ничего подобного! - продолжает синоптик. - С понедельника до четверга, 15 - 18 августа, ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона. Нас ждут не по сезону жаркие летние дни с температурой на 5 - 7 градусов выше многолетней нормы. В Москве воздух будет прогреваться до +28…+30 градусов, по области до +31…+32.

Аномально тёплая летней погода будет держаться до конца месяца и даже с перехлестом на календарную осень. Хотя в третьей декаде августа температура будет «всего» на 2 - 4 градуса выше нормы. Осень с прохладой и дождями придёт в центр России лишь с наступлением второй декады сентября.

Вообще, на горизонте я вижу никаких обвалов холода. Читал в СМИ, что в чуть ли не снег в сентябре обещают. Ничего такого не будет! По моим оценкам, средняя температура сентября будет превышать норму как минимум на градус. И ещё раз подчеркну - нас ждёт плавный переход из тёплого лета в комфортную раннюю осень, - заключил специалист.