Стало известно, как будет выглядеть спорткомплекс в Южном Бутово

no_tittle

На юго-западе столицы в районе Южное Бутово в скором времени появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Его разместят на Остафьевской улице.

«Сейчас ведется проектирование объекта, уже стал известен облик будущего ФОКа - выразительный фасад, сочетающий оттенки травертина, песчаника, меди и камня, обеспечит соответствие современному городскому стилю», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в четвёртом квартале этого года планируют начать строительные работы.

«Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упоминал, что за последние десять лет в Москве построили свыше 140 крупных объектов спорта, - добавил Загрутдинов. - По словам мэра, это футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы и дворцы спорта. Разумеется, на всех новых объектах создается доступная среда, чтобы ими могли пользоваться и маломобильные жители».

КОНКРЕТНО

Двухэтажный спорткомплекс выглядит так:

- площадь - более 8 000 квадратных метров;

- два бассейна - для оздоровительного плавания и для обучения плаванию детей;

- тренажерный зал с зоной для занятий «Cross-fit»;

- ледовое поле, рассчитанное в том числе и на проведение соревнований;

- медицинская, техническая, бытовая и административная зоны.

Фасад здания украсят архитектурными деталями в виде прямых металлических перфорированных кассет.