Собянин открыл движение по новому путепроводу возле станции Матвеевская

Маршрут соединил улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Новый путепровод через железнодорожные пути Киевского направления МЖД (МЦД-4) появился на западе столицы. Маршрут соединил улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова. Движение по нему сегодня, 16 августа, открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реализуем большую программу по строительству путепроводов через железные дороги, - сказал Собянин. - Железные дороги превращаются в магистрали, по которым в тактовом движении следуют поезда, строятся Московские центральные диаметры. Это потребовало создания целой программы строительства путепроводов».

По его словам, сегодня полностью готовы уже 19 таких сооружений. Ещё 8 проектируются и строятся. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев назвал эти адреса. В разных районах города возводятся шесть путепроводов:

- через Смоленское направление железной дороги в районе улицы Барклая;

- через пути Савеловского направления для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной;

- в месте пересечения Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе;

- путепроводы «Текстильщики-1», Дмитровский и Старо-Рублевский.

«Вместе с тем уже сегодня проектируется связка улиц Добролюбова и Складочной через пути МЦД-2 и на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 вблизи улицы Академика Королева», - уточнил Бочкарёв.

Напомним, ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что до конца 2022 года основные строительно-монтажные работы должны завершиться на Старо-Рублевском путепроводе и на переправе в районе улице Барклая через МЦД-1. Он также пояснил, что после 2026 года планируется создание ещё четырех путепроводов в Северо-Восточном округе и одного - в Юго-Восточном округе. Эти проекты пока обсуждаются.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Длина шестиполосного путепровода в районе железнодорожной станции «Матвеевская» - 245 метров. С помощью сооружения уже удалось связать между собой соседние улицы. А к началу 2023 году здесь ещё построят дополнительный выезд из Матвеевского на Аминьевское шоссе, а также разворотную эстакаду со съездом с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе и Матвеевскую улицу при движении из центра.

В итоге ускорятся поездки в первую очередь местных жителей из районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково. Время выезда из жилых кварталов на трассу нового проспекта Генерала Дорохова уменьшится в три-четыре раза. Вместо 5 - 7 километров с несколькими разворотами водителям нужно будет проехать всего 1,5 - 2 километра.