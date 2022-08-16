Детский корпус больницы в Коммунарке построен на 63%

Общая площадь восьмиэтажного здания - 24,2 тысячи квадратных метров Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Больница в Коммунарке продолжает расширяться. К уже действующим отделениям скоро добавится детский корпус на 180 коек. Здание готово уже более чем наполовину или на 63%.

«Здесь завершаются кровельные и фасадные работы, продолжается отделка помещений, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В конце месяца начнется монтаж оборудования и мебели. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году».

По его словам, в целом две трети всего огромного клинического комплекса уже построили. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь - от диагностики до лечения и дальнейшего врачебного наблюдения.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, больница в Коммунарке станет мощным современным многопрофильным центром, - добавил Загрутдинов. - Технологии, собранные в Коммунарке, - одни из лучших в мире».

КОНКРЕТНО

Общая площадь восьмиэтажного здания - 24,2 тысячи квадратных метров. В нем разместятся:

- приемное и палатное педиатрическое отделение;

- отделения - общей хирургии, нейротравматологическое, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных;

- операционный блок;

- дневной стационар;

- для детей и их родителей - одно- двухместные палаты с большими светлыми окнами и высокими потолками;

- в отделении патологии новорожденных - современные инкубаторы (кювезами), позволяющие выхаживать малышей при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. Кроме того, врачи смогут использовать новейшие методы лечения детей с онкологическими болезнями.