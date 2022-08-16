Прогрессивная лаборатория «Барьер»: почему здесь стоит проверить воду?

О критериях полезной и безопасной воды расскажет Роман Подобедов, директор по качеству компании «БВТ БАРЬЕР».

При выборе лаборатории обращайте внимание на то, как компания занимается проверкой компетенции сотрудников, какие использует технологии и инновации в работе.

«БВТ БАРЬЕР» — это полноценный научно-исследовательский центр, состоящий из нескольких лабораторий. Испытательно-аналитическая лаборатория занимается анализом проб воды от внешних и внутренних заказчиков по физико-химическим показателям.

Микробиологическая лаборатория компании «БВТ БАРЬЕР» получила сертификат участника LGC Standards в 2022 году, тем самым подтвердив свою компетентность в проведении анализа воды по микробиологическим показателям.

В своих исследованиях лаборатория компании «БВТ БАРЬЕР» применяет современные технологии, которые помогают провести точный и качественный анализ. Также компания постоянно отслеживает, насколько профессионально работают её сотрудники в лаборатории.

Для анализов воды в лаборатории используют оборудование последнего поколения. Атомно-абсорбционные спектрометры Agilent позволяют выявить даже микроколичество токсичных и тяжелых металлов в воде, а газовый хроматограф Perkin Elmer с масс спектральным детектированием одновременно определяет до 100 органических соединений в исследуемой пробе.

Зачем нужна такая лаборатория?

В лаборатории возможно проверить воду по основным показателям: нитраты, сульфаты, жёсткость, окисляемость и водородный показатель.

- Нитраты снижают способность транспортировки кислорода в крови. Проверка питьевой воды актуальна, если в семье есть дети в возрасте от 1 года до 5 лет, потому что малыши особенно чувствительны к нитратам.

- Небольшое количество сульфатов в воде способно вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. А если уровень сульфатов превышает 10%, то это чревато повреждением внутренних органов.

- По показателю жёсткости можно оценить в воде количество растворимых и нерастворимых солей, в первую очередь кальция и магния. При недостатке солей нарушается водно-солевой баланс, а переизбыток солей отрицательно влияет на работу сердца, почек, кожи, печени.

- Окисляемость показывает суммарный уровень загрязнения воды органическими соединениями. То есть чем выше показатель окисляемости, то тем больше содержится органических продуктов.

- Водородный показатель (pH) определяет уровень кислотности жидкости. Если есть превышение или, напротив, количество ионов водорода меньше нормы, то произойдёт кислотно-щелочной дисбаланс в организме человека. Появится плодородная почва для увеличения роста вредных бактерий, которые спровоцируют новые заболевания. Отклонения рН в организме также чреваты плохой усвояемостью полезных и высокой вероятностью накопления вредных элементов. Низкий рН может вызвать ухудшение переноса кислорода в крови и спровоцировать ее закисление. Обратить внимание на водородный показатель необходимо тем людям, кто получает воду из скважин и колодцев.

- Ртуть даже в небольшом количестве в воде нарушает работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она накапливается в тканях головного мозга и приводит к тяжёлым нервным поражениям. В некоторых регионах страны этот показатель бывает завышенным, поэтому важно сдавать пробу воды на анализ.

- Кадмий влияет на работу белковых молекул. Повышенная концентрация этого вещества обладает высокой токсичностью и поражает центральную нервную систему, печень, почки. Вызывает анемию и разрушает кости. Накопление кадмия в организме может привести к летальному исходу.

- В процессе хлорирования в воде образуется в большом количестве различные хлорорганические соединения, в том числе хлороформ – не менее токсичное вещество по сравнению с кадмием. Пить воду с содержанием хлороформа не рекомендуется. Постоянное даже минимальное его употребление снижает защитную функцию иммунной системы организма, вызывает аллергическую реакцию, бронхиальную астму, болезни сердечно-сосудистой системы, атеросклероз.