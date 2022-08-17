Эстакада-съезд с МСД на Южную рокаду в сторону улицы Котляковская готова наполовину

Фото: департамент строительства

На Московском скоростном диаметре (МСД) продолжается сооружение эстакад. Наполовину готова, например, эстакада-съезд с южного участка МСД на Южную рокаду в сторону улицы Котляковская.

«Сейчас строители ведут работы по сооружению опор, сборке и монтажу металлоконструкций на временные опоры и устройству подходов к путепроводу», - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, эстакада возводится на отрезке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка по проекту строительства Южной рокады.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», – уточнил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Длина эстакады - 504 метра.

По ней машины поедут по двум полосам в одном направлении.

Всего на этом участке построят:

- 2 эстакады основного хода;

- 3 эстакады-съезда;

- 3 подземных пешеходных перехода - в районе Кантемировской улицы, д. 29, корп. 2; д. 17, корп. 1; д. 3, корп. 3.

Общая длина дорог по проекту - 9,3 километра. При этом длина Южной рокады по прямой - 40 километров. Из них полностью готовы 32 километра, то есть 80 процентов от всего маршрута.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Южная рокада разделена на восемь участков. Половина из них построена. Еще четыре - в работе.

После запуска движения на новой трассе:

- сократятся перепробеги транспорта;

- соединятся крупные магистрали - восточный и западный участки МКАДа, проспект Вернадского, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский, Пролетарский проспекты, улицы Профсоюзная, Липецкая, Верхние Поля, Варшавское шоссе, Каширское шоссе;

- появится связка четырех округов Москвы и 24 районов, в которых сейчас живет около 2,7 миллиона человек.