Долина реки Чертановки после комплексной реабилитации стала новым местом отдыха в столице

Мэр уточнил, что благоустройство в Москворечье-Сабурово на этом не прекращается. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы

На юге Москвы завершилась реабилитация долины реки Чертановки, получившей статус новой особо охраняемой природной территории города. Площадь немаленькая - 14,8 гектара! На ее благоустройство ушло около двух лет, но зато теперь у жителей стало больше комфортных мест для отдыха и прогулок.

«В Москве мало создается особо охраняемых природных территорий, - сказал сегодня, 17 августа, мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра места отдыха. - Устраиваем много парков, скверов, но с созданием мест со специальным статусом особо охраняемой природной территории не так. Здесь же, по сути дела, на месте свалки сделали хороший проект. Тяжелая работа была, потому что здесь около 30 тысяч кубов бетона пришлось вывезти. Если вы помните, все застроено было. Теперь территория комфортная».

Мэр уточнил, что благоустройство в Москворечье-Сабурово на этом не прекращается. Например, в 2022 году в основном завершится строительство Большой кольцевой линии метро. Благодаря проекту местные жители смогут пользоваться обновленными станциями «Варшавская» и «Каширская». Кроме того, в районе в ближайшее время построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Его решили разместить на участке после сноса устаревшего спорткомплекса.

На юге Москвы завершилась реабилитация долины реки Чертановки, получившей статус новой особо охраняемой природной территории города. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время комплексной реабилитации долины реки Чертановки:

- укрепили русло реки;

- проложили тропинки и навесные дорожки;

- обустроили мосты;

- сделали удобнее для пожилых людей и инвалидов дорожки и лестницы;

- около берега разместили детскую и спортивную площадки, а также площадки с перголами и скамейками, пикниковые зоны, смотровую площадку и место для выгула собак;

- высадили новый газон, цветники, деревья и кустарники;

- украсили территорию художественной подсветкой;

- поставили круглые качели с подсветкой у входа в парк;

- подключили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Кроме того, при благоустройстве района Москворечье-Сабурово привели в порядок участок в 9,1 гектара между улицами Святослава Рихтера, Москворечье, Славским и Каширским шоссе. Здесь во дворах отремонтировали проезжую часть и пешеходные тротуары. Везде поставили детские площадки, хоккейную и спортивные площадки, зоны отдыха, новые уличные фонари, а также провели озеленение.

ПЛАНЫ

В ближайшие годы в районе:

- реконструируют основное здание и филиал №3 городской поликлиники №210;

- комплексно благоустроят сквер «ДК Москворечье»;

- капитально отремонтируют здания культурного центра «Москворечье» и библиотеки № 167.