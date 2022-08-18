Московские медучреждения не останутся без оборудования

Анастасия Ракова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Несмотря на санкционное давление, оборудование и медицинская техника поставляются в больницы и поликлиники Москвы в соответствии с намеченным планом. С начала года объем составил свыше 10 тысяч единиц оборудования, это и аппараты для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентген-аппараты, УЗИ, включая аппараты экспертного класса и многое другое. Планируется, что до конца года столичные медицинские организации получат еще более 11,7 тысячи единиц техники, рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

- Городские медицинские организации не испытывают какого-либо дефицита оборудования, - говорит Анастасия Ракова. - Только с начала года столичные стационары и поликлиники получили свыше десяти тысяч единиц техники. Из них 176 единиц — «тяжелое» диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований – КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов C и U дуга и многое другое. Технику в столичных медорганизациях обновляем в плановом порядке. Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты. До конца года планируем поставить в медорганизации еще 11,7 тысячи единиц оборудования.

Вице-мэр отметила, что все виды техники закупаются с заранее зафиксированным сроком поставки, который приходится максимально близко к открытию новых или обновленных объектов.