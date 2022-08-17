Для участников реновации в районе Косино-Ухтомский строят и проектируют шесть жилых домов

Фото: департамента строительства
На востоке столицы продолжается программа реновации. Для переселенцев в районе Косино-Ухтомский возводят и проектируют шесть жилых домов.
«В стадии строительства находятся три здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Жилая площадь строящейся недвижимости в районе составляет 21,047 тысячи квадратных метров. В проектировании – еще три дома».
По его словам, во всех новых квартирах готовая улучшенная отделка выполняется по стандартам реновации. Первые этажи домов - нежилые. На них разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
«Всего же с момента старта программы реновации в районе Косино-Ухтомский ввели в эксплуатацию четыре жилых дома на 331 квартиру», - добавил Загрутдинов.
Уже введено в эксплуатацию 4 объекта, мощностью 19,4 тыс.кв.м на 331 квартир по адресам:
- Каскадная ул., вл. 21, з/у 1
- Каскадная ул., вл. 21, з/у 2
- Оренбургская ул., вл. 3
- Чёрное Озеро ул., вл. 4
Здания строят на таких улицах:
- ул. Камова, вл. 24;
- ул. Черное Озеро, з/у 7 (вл. 7); з/у 8 (вл. 8)
Дома проектируются по адресам:
- ул. Камова, вл. 1;
- ул. Оренбургская, д. 4; з/у 26 (вл. 26)
В программе реновации жилья в Москве участвует 5175 домов. В них проживают около 1 миллиона москвичей.
Всего с начала программы стартовал переезд 88 тысяч жителей, из них 63 тысячи - справили новоселье.
На сегодня для участников реновации готовы 202 жилые новостройки, среди которых для переезда выделены 185 домов. Одновременно 405 домов находятся в стадии строительства и проектирования.
Для будущих квартир по всему городу подобрано 556 «стартовых» площадок.
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.