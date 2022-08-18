За «Правду» будут биться на аукционе: знаменитому дому в квартале газетчиков прочат продажу за 1 млрд рублей

У здания на улице Правды, 24 рухнула часть крыши. Фото: ДОМ.РФ

Комбинат газеты «Правда» в Москве у метро «Савеловская» продают. Сейчас он принадлежит государству. 23 сентября начнется аукцион. Стартовая цена 756,608 млн рублей. Площадь примерно 19,5 тысяч «квадратов». Для сравнения Третьяковка — 12 тысяч, а торговая зона в магазине «Авиапарк» — 230 тысяч.

Для всех советских и российских газетчиков — место культовое. И само здание, и квартал вокруг. Здесь располагались и до сих пор действуют десятки редакций и телеканалов. Работала здесь и «Комсомолка» до февраля 2006 года. Был пожар: не то щиток замкнул, не то кто-то оставил непотушенный бычок. Погибла буфетчица Евгения Карпова, сгорели бесценные архивы.

Сейчас здание на улице Правды, 24 пустует. Сквозь трещины в перекрытиях уже пробиваются деревья. В прошлом году обвалилась крыша.

«ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ»

Когда горела «Комсомолка», я еще учился. Начал работать в издании, когда медиахолдинг уже переехал в здание фабрики «Вымпел» рядом с метро «Динамо». «Вымпел», к слову, сносят. Будут строить дома. Мы же перебрались в современный офис у «Дмитровской». В общем, ехал я на улицу Правды, можно сказать, на поклон артефакту.

Все испортили борзые охранники. Секьюрити, которые патрулируют территорию экс-комбината (он состоит из нескольких строений, продают горевшее и ныне закрытое, но к нему примыкают действующие офисы), были недовольны вниманием к объекту культурного наследия. Ни добрым словом, ни удостоверением, ни хитростью, не удавалось отбиться от них. Нельзя снимать и все тут. Почему — не скажут. В итоге за мной шествовал наряд охранников, как личная свита.

Присмотритесь: на балконах растут деревья. Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда я вдоволь наснимал умирающее строение, поблагодарил их за сопровождение. Один из них, самый скромный якутский паренек, в курилке потом объяснил мне: сам видишь, на ладан дышит, лишний негатив не нужен.

С обратной стороны здания газетного комбината теплится жизнь: арендаторы, кофейни, снимают офисы телеканалы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Внутрь здания не зайти. Однако kp.ru удалось найти свежий акт обследования строения перед продажей. В нем есть снимки изнутри. В некоторых местах рухнули перекрытия между этажами — там где и случился пожар. В остальном, конечно, разруха, но отремонтировать можно.

А так здание Правды, 24 выглядит изнутри. Фото: Антонина Хрулева

ПОСТРОИТЬ «ПРАВДУ» НЕ УДАЛОСЬ

По соседству с комбинатом, выставленным на аукцион, огорожена стройплощадка. В 2017 году девелопер ПСН объявил о строительстве апартаментов «Правда» между Бумажным проездом и улицей Правды. Снесли уже ненужные типографские цеха. Планировали уложиться за два года.

Здесь должны были вырасти апартаменты «Правда», но что-то пошло не так. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дизайнеры из Голландии нарисовали красивый проект. Вперемешку пятиэтажки и высотки в 21 этаж. Парк, офисы и апартаменты. Здание газетного комбината не очень вписывалось в концепцию, но обещали, что его восстановят, обустроят террасы на крыше.

«Правду» пытается скрыть уличная пыль. Фото: Андрей АБРАМОВ

По сей день на месте зияет котлован, который уже успел порасти бурьяном. Часть территории ПСН продал другой компании. Та уже достраивает свой бизнес-центр. А вот забор апартаментов «Правда» замызган уличной грязью. Офис продаж — на клюшке. За пыльными панорамными стеклами одиноко скучает макет «воздушного замка».

А вот так мог выглядеть апарт-комплекс. Фото: Андрей АБРАМОВ

По слухам, ПСН продал и этот участок. В том, что апартаменты так и не построили, нет ничего удивительного. Девелопер был тесно связан с «Промсвязьбанком». А его бывшие бенефициары братья Ананьевы — уехали из России. Суд заочно арестовал их, где сами бизнесмены — никто не знает. Их обвиняют в мошенничестве: выводили из банка деньги под видом кредитов подконтрольным фирмам.

ДК напротив комбината газеты — выглядит уныло. Территория так и напрашивается на фирменное московское благоустройство в самом хорошем смысле слова. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Найдется ли покупатель?

756 млн рублей — много или мало? За подобные деньги в Москве продают квартиры и особняки в Барвихе. А тут целый дом! С другой стороны, старый, еще и с особым охранным статусом. То есть снести его нельзя. Придется реконструировать. К подобным объектам инвесторы относятся настороженно.

— Заявленная стартовая цена – 756 млн рублей – выглядит вполне соответствующей нынешней ситуации на рынке недвижимости. Я лично знаю несколько потенциальных участников данного аукциона, которые готовы приобрести данный лот с бюджетом до 1 млрд рублей. Вероятность, что здание найдет своего нового владельца на ближайшем аукционе, оцениваю, как высокую, и прогнозирую, что цена за объект в ходе торгов вырастет, — рассказал kp.ru руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий.

Эксперт считает, что объект однозначно интересен потенциальным инвесторам. Прежде всего из-за локации — рядом бизнес-кластер, премиальные новостройки. Значит в ближайшее время трафик тут будет еще выше, и как следствие — можно поднимать арендные ставки.

— Поэтому владение таким зданием при грамотном управлении может принести солидные дивиденды новому собственнику. На мой взгляд, зданию необходим не классический, а креативный подход, похожий на то, что делают в своих проектах такие команды, как «Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл». Часть площадей необходимо выделить под ритейл, часть под офисную функцию, часть под апартаменты, еще часть под коливинг («модное» название общежития, в котором арендаторы объеденены общими целями, могут жить и работать вместе — Авт.) или под другое современное высокотехнологическое пространство.

СПРАВКА «КП»

Комбинат «Правда» строили в районе Ямского поля с 1930 по 1934 годы. Место выбрали из-за близости к железнодорожным путям: чтобы удобнее было доставлять бумагу. Как и про все большие стройки того времени (будь то метро, сталинские высотки и т.д.), говорят, что отец народов лично выбирал место для главной газеты империи.

Проект комплекса создал архитектор Пантелеймон Голосов. Между прочим, обошел на конкурсе маститого архитектора Щусева. Голосов задумал все по последней конструктивистско-марксистской моде: не одинокое здание, а уютный квартал со всем необходимым. Рядом ДК, гастроном, котельная, поликлиника. Голосов их не проектировал (этим занимались его последователи), но как бы сейчас сказали — задал тренд. С 1950 по 1980 гг. вокруг главного дома для нужд советской прессы построили еще ряд зданий.