Жители нескольких районов столицы утром 17 августа начали жаловаться на запах гари. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители нескольких районов столицы утром 17 августа начали жаловаться на запах гари. Позже Рослесхоз заявил, что задымление связано с лесными пожарами в Рязанской области. Не смотря на сильный запах и смог, москвичей успокоили: ждать повторения ситуации 2010 года, когда в Подмосковье неделями горели торфяники, не стоит.

На жалобы горожан оперативно отреагировал мэр столицы Сергей Собянин. Он распорядился о помощи Рязанской области с тушением пожара. Туда направили 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.

Фото и видео смога в Москве 18 августа 2022 года

Утром 18 августа стало понятно, что ситуация ухудшается. Смог добрался до центра Москвы. Власти столицы отправили вторую группу помощи для тушения пожаров в составе 57 человек и 15 единиц техники.

Позже Рослесхоз заявил, что задымление связано с лесными пожарами в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию. Они отбирают пробы воздуха в разных районах Москвы. Также KP.ru публиковал рекомендации, как спастись от смога.

Эксперты прогнозируют, что задымление в столице не рассеется до субботы.

Не смотря на сильный запах и смог, москвичей успокоили: ждать повторения ситуации 2010 года, когда в Подмосковье неделями горели торфяники, не стоит. Фото: Кирилл СЕРОВ

Утром 18 августа стало понятно, что ситуация ухудшается. Фото: Кирилл СЕРОВ

Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию. Они отбирают пробы воздуха в разных районах Москвы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Эксперты прогнозируют, что задымление в столице не рассеется до субботы. Фото: Сергей Киселе/АГН "Москва"

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