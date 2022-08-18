Жители нескольких районов столицы утром 17 августа начали жаловаться на запах гари.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители нескольких районов столицы утром 17 августа начали жаловаться на запах гари. Позже Рослесхоз заявил, что задымление связано с лесными пожарами в Рязанской области. Не смотря на сильный запах и смог, москвичей успокоили: ждать повторения ситуации 2010 года, когда в Подмосковье неделями горели торфяники, не стоит.
На жалобы горожан оперативно отреагировал мэр столицы Сергей Собянин. Он распорядился о помощи Рязанской области с тушением пожара. Туда направили 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.
Утром 18 августа стало понятно, что ситуация ухудшается. Смог добрался до центра Москвы. Власти столицы отправили вторую группу помощи для тушения пожаров в составе 57 человек и 15 единиц техники.
Позже Рослесхоз заявил, что задымление связано с лесными пожарами в Рязанской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию. Они отбирают пробы воздуха в разных районах Москвы. Также KP.ru публиковал рекомендации, как спастись от смога.
Эксперты прогнозируют, что задымление в столице не рассеется до субботы.
Не смотря на сильный запах и смог, москвичей успокоили: ждать повторения ситуации 2010 года, когда в Подмосковье неделями горели торфяники, не стоит.
Фото: Кирилл СЕРОВ
Утром 18 августа стало понятно, что ситуация ухудшается.
Фото: Кирилл СЕРОВ
Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию. Они отбирают пробы воздуха в разных районах Москвы.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Эксперты прогнозируют, что задымление в столице не рассеется до субботы. Фото: Сергей Киселе/АГН "Москва"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лесные пожары в Рязанской области 2022: горят земли обороны, леса и заповедник
Москва направила на помощь с лесными пожарами в Рязанской области вертолеты и людей (подробности)
«Нужно потерпеть еще 48 часов»: Эксперты рассказали, когда рассеется дым и смог от рязанских пожаров над Москвой
Тишковец заявил, что ветер продолжит нести смог и гарь в Москву еще двое суток (подробности)