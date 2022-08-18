Новый и действующий корпуса центра имени Логинова соединил остекленный переход

Фото: департамент строительства

Многопрофильная клиника для борьбы с онкологией в скором времени начнет принимать пациентов в московском клиническом научно-практическом центре (МКНЦ) имени Логинова на востоке столицы.

«Новый корпус готов на 90 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас благоустраивается территория действующих корпусов больницы, а также проводится монтаж медицинского оборудования».

По его словам, в одном месте онкологические пациенты смогут получить всю необходимую медицинскую помощь - от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров, - добавил глава ведомства. - Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России».

ЧТО ДЕЛАЮТ

В новом лечебном комплексе:

- 570 коек;

- в палатах - многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала, а также системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом;

- необходимое медицинское оборудование - три магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, УЗИ-аппараты и другая техника;

- возможности для лучевой терапии, которой до сих пор в этом центре не было;

- система мониторинга микроклимата для контроля бактериологической чистоты воздуха;

- система «Телемедицина» для консультаций и учебных трансляций операций;

- лаборатория, рассчитанная на более чем 10 тысяч исследований в сутки;

- комфортные условия для лечения и работы, например, устроят специальные комнаты, где можно будет побеседовать с врачами, а также уютные зоны ожидания.

Фишка проекта - создаваемые Теневой и Регулярный парки вдоль шоссе Энтузиастов. А по соседству разместится парк «Сталинский Ампир», в котором воссоздадут атмосферу парков 40-50-х годов.