Чем грозит сочетание коронавируса и смога и как его пережить

Смог и гарь от пожаров в Рязанской области дошел до Москвы и области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Смог и гарь от пожаров в Рязанской области дошел до Москвы и области. Особенно жалуются на задымление жители в Строгино и Гольяново, Преображенского и Щелковского района, запах гари ощущается возле станций метро "Беговая", "Сокол" и "Селигерская". По сообщению телеграм-канала мэра Москвы Сергея Собянина, жалобы поступают от жителей юга, запада, и юго-запада Москвы. Вместе с этим растет заболеваемости коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки по стране выявили свыше 35 тысяч новых случаев. Как заболевшие ковидом переносят смог и гарь и можно ли облегчить себе жизнь, KP.RU спросила у врача – аллерголга и иммунолога Владимира Болибока.

- Смог и гарь обычно обостряют респираторные заболевания, - говорит Владимир Болибок. – При ковиде как раз идет поражение дыхательных путей, а значит, чем сильнее больные ковидом будут этим дышать, тем хуже они будут себя чувствовать, раздражение и воспаление дыхательных путей может усиливаться. По данным с 1 по 15 августа, 95% с лишним текущих заражений ковидом по России составляет так называемый штамм "Ниндзя" (ВА.5). Этот вариант коронавируса получил название "Ниндзя", потому что люди даже не замечают, как им болеют. В большинстве случаев госпитализация не требуется. Однако за счет того, что сейчас люди могут надышаться гарью и смогом, то и относительное количество госпитализаций может увеличиться, то есть, заболевание ковидом может проходить тяжелее, чем было бы в спокойной атмосфере.

Облегчить жизнь поможет система климат контроля, если она есть у вас дома, и простые домашние средства.

- При использовании кондиционера или системы климат – контроля внешний воздух проходит через систему очистки, так что у вас проблема решена, - продолжает врач. – Если же таких благ у вас в квартире нет, то можно занавесить окна тканью, это может быть марля или простыня, которую желательно регулярно смачивать. Проветривать помещение нужно через эту смоченную ткань, которая будет задерживать взвешенные частицы и даже поглощать запахи, хоть и не полностью. Так атмосфера в доме будет полегче. Если есть такие средства домашней очистки воздуха, как увлажнители и ионизаторы, то ими тоже можно пользоваться. Аэрозоль за счет ионизации быстро устраняет взвесь частиц гари в воздухе.

КОМПЕТЕНТНО

Как справиться с жарой и гарью в домашних условиях?

- Если дома нет увлажнителя, можно поставить воду в большой емкости или развесить мокрую ткань, - говорит Андрей Тяжельников, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, главный врач КДП № 121. - Это также полезно делать и по причине жары, которую мы сейчас переживаем. Охлаждайте воздух с помощью кондиционера или вентилятора. Чаще пейте воду небольшими порциями, и можно также промывать слизистые носа и горла специальными спреями или соленой водой. Чаще принимайте душ. Оставайтесь дома, если нет необходимости выходить на улицу. Лучше отменить также спортивные уличные занятия. Людям с хроническими заболеваниями нужно особенно внимательно отнестись к приему прописанных врачом лекарств. При недомогании обращайтесь за медицинской помощью.