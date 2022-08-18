Пять советов от Геннадия Онищенко: как спасти от смога детей и пожилых

Академик РАН Онищенко перечислил пять способов спасти детей и пожилых людей от смога Фото: Иван МАКЕЕВ

- …Геннадий Григорьевич (Академик РАН, экс-главгоссанврач России Онищенко — прим.ред.), вот люди волнуются, говорят, что еще смог и дым будут в Москве 48 часов. Что бы вы посоветовали москвичам и не только?

- Вас не обуревает чувство стыда за то, что вы… Из отпуска и не из Москвы готовите этот комментарий?

- Обуревает меня, да, чувство стыда, вы правы, как всегда.

- Давайте вернемся к теме… Как поджигать леса рассказать или что?

- Нет, про поджигателей не надо, а как простым людям спастись и как себя вести, чтобы не паниковать, как от этого смога спасаться, чтобы здоровье сохранить и разум.

- Да, к сожалению, горят лесные массивы в Рязанской области, и вот официальные данные - ведется контроль за содержанием продуктов горения в атмосферном воздухе, тревожащих данных о их превышении нет.

Но, тем не менее… Обращаем внимание на две группы наших граждан. Это дети и старшая возрастная группа – 60+.

И те, и другие сегодня - с проблемами.

- То есть?

- У детей еще не сформировались полностью защитные механизмы, у старших они уже поизносились.

ПЕРВОЕ

Пожалуйста, ограничьте активность - и тех, и других - на открытом воздухе. Пусть они побудут дома.

У кого есть установка по очистке воздуха – кондиционирование - , включите еe, только поставьте оптимальную температуру, которая комфортна.

ВТОРОЕ

Конечно, у кого таких установок нет, введите более щадящий режим проветривания помещения.

- Объясните, что такое щадящий режим проветривания помещения?

- Ну, не распахивайте окна, как у половины Москвы сегодня, а проветрили – и закрыли. А когда на сутки открывается – и ночью, и днем, и еще сквозняки гуляют по квартирам… конечно, это плохо.

ТРЕТЬЕ

Активность на открытом воздухе придётся снизить. Скандинавскую ходьбу - вот с этими палками - конечно, отменяем. Потому что человек, занимающийся этим, дышит не просто в обычном режиме, а глубоко, поскольку идет физическая нагрузка, тем самым он максимально, - больше, чем нужно, - захватывает вот этих продуктов горения. Это может вызвать аллергическую реакцию, чувство дискомфорта, плюс какие-то обострения, заболевания и так далее.

Тем более, что у многих был ковид, а легкие еще не у всех восстановились после перенесенного заболевания, особенно у тех, у кого он выразился в пневмонии.

ЧЕТВЕРТОЕ

Конечно, надо почаще санировать дыхательные пути.

- Как понять - санировать?

- Значит, очищать. Каким образом? Правда, это немножко экзотическая рекомендация, с точки зрения того, что некоторые, допустим, промывают верхние дыхательные пути с помощью жидкостей, каких-то растворов и так далее.

Но это не всем дано и сейчас бросаться опрометью в изучение этой достаточно сложной методики – я бы все же не стал бы…

ПЯТОЕ

За витаминчиками последите, товарищ Гамов. Тем более - вы в отпуске.

- Хорошо. А именно?

- Побольше фруктов, соков, овощных блюд…

- Курильщикам что бы вы посоветовали?

- А что вам советовать? Пожалеть вас надо, вы же себе легкие угробили, а те, кто курит, и продолжают их гробить. Ведь тот дым, которым мы сегодня дышим, и тот неприятный запах, который мы ощущаем, по сравнению с курением - это детский лепет на лужайке. Потому что курение еще бОльший наносит ущерб.

Что касается курильщиков, они просто удваивают ту пагубу, которую они сами себе изобрели и от которой не хотят отказываться.

Есть, правда, отдельные позитивные элементы, которые отказались, но их очень мало и не будем их называть.

- Спасибо вам. До свидания.

- Вам спасибо. Отдыхайте… И - хорошо, что ты, Саша, бросил курить.

- Благодаря академику Онищенко!