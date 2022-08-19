«Не антресоль для солений, а слипбокс»: россияне шокированы прожорливостью москвичей — сдают даже такие хибары

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С милым рай и в шалаше. Иных аргументов жить в таких условиях придумать сложно. Московский рынок арендной недвижимости — дивный мир. От хибар и закутков до тяжелого люкса. Приглашаем вас в тур по удивительным квартирам, которые можно снять прямо сейчас.

1. Слипбокс

7900 руб/месяц

В Москва-Сити, на вокзалах и аэропортах есть капсульные отели. Модное койко-место. Житель Северного Бутова Дмитрий пошел еще дальше: он вывесил объявление о сдаче в аренду слипбокса — прямо под потолком его квартиры.

«По сути это маленькая комната для вас одной, — объявление начинается с половой дискриминации. — Под потолком типа антресоли 3 на 1,5 метра. С хорошим матрасом, шкафчиком, зеркалом, доской для записей, декоративным освещением. Также вы получаете полную инфраструктуру всей квартиры: кухня, туалет, ванная, безлимитный интернет».

Наверное, в такой же жил писатель-модернист Андрей Платонов, когда работал дворником литературного института. Нам очень захотелось побывать у арендодателя в гостях и расспросить подробнее про его слипбокс.

— Да это антресоль, на которой соленья хранят. К интервью я не готов, меня жизнь заставила… — ответил Дмитрий, после чего удалил свою страницу.

2. Без двери в туалет

30 000 руб/месяц

— Сдается в таком виде, — с порога пугает арендодатель квартиры на Соколиной горе.

На заглавном фото выломана дверь в санузел. Стены в комнате пожирает плесень. Из хорошего: есть вода и свет, что уже выгодно выделяет эти апартаменты по сравнению с афганским зинданом (подземная тюрьма).

3. Интеллигенция спит на голом полу

12 000 руб/месяц

«Компактная, практично-аскетичная, видовая квартира в центре города. Подходит для творческой интеллигенции, свободных художников, айтишников, йогов и прочих», — предлагает хозяин из Можайска.

Завернул он лихо: ведь квартира в новостройке без всякой отделки. Кровать являет собой матрац, расстеленный на строительных паллетах. Студия в 19 кв. м и впрямь для творческой интеллигенции. Художник должен быть голодным и каждый день лицезреть нищету, чтобы поскорее из нее выбраться.

4. Это Бутово или Бутырка?

8000 руб/месяц

В ЖК «Гринада» рядом с м. «Старокачаловская» на дальнем юге Москвы квартиры обычно сдают за 40 000 руб/месяц. Но для людей неприхотливых готовы сдать шестиметровые апартаменты за решеткой. По единственному фото так и хочется уточнить: это точно Северное Бутово, может быть, хотели написать Бутырка?

Ошибки никакой нет. Мы позвонили — сдают техническое помещение на первом этаже. Вообще хозяин предполагает, что кто-то из жильцов захочет складировать тут вещи. Но говорит, что ему ровным счетом все равно, как вы будете использовать это помещение, в котором, к слову, есть водопровод. Говорит, что рядом такое же снимают дворники-мигранты, им все нравится.

5. Дурновкусный космолет

450 000 руб/месяц

Панорамное остекление, 100 «квадратов», дизайнерская мебель, расположение у Москва-Сити. Такое описание плюс ценник располагают к чему-то по-хорошему элитному. Но у владельца свои представления о прекрасном. Диваны из белой кожи, стеклянные ступени с подсветкой и евроремонт из «нулевых». Получился космолет телепузиков.

6. В стене застрял мужик

70 000 руб/месяц

Надумаете переезжать в Сколково — там как раз освободилась квартира для людей с обостренным чувством прекрасного. Из кирпичной стены на вас будет смотреть голый мужской торс манекена, кухня пытается маскироваться под бар на Гаити (очевидно, к этому отсылают серферские доски), а в спальне живет кукла-негр.

7. Под охраной хищника

40 000 руб/месяц

Живете вы в прекрасном городе Реутове, но душой — всецело в Версале 18 века. Тогда для вас такая квартирка. Канделябры, резная мебель, гипсовые бюсты и чучело пантеры (на фото в правом углу). С какой радости тут чучело хищника — сказать сложно. Быть может, квартиру сдают таксидермисты, увлеченные дворцовыми интерьерами.

8. Когда все детство смотрел Сейлор Мун

105 000 руб/месяц

Помните, в 90-х была такая японская мультяшка с большими глазами, короткой юбкой, крыльями, а во лбу — звезда горит? Она искала любовь, обретала друзей (в таких же мини-юбках) и попутно разила монстров силой лунной призмы. Смотрели ее и дети, и инфантильные взрослые.

Очевидно, владелец этой прекрасной квартиры не раз пересмотрел анимешное «мыло». Иначе чем объяснить его желание заказать фотообои с японскими волшебными школьницами? Пишите адресок — Маршала Жукова, 59, по соседству с Серебряным бором.

9. Моюсь с Версаче, еду готовлю на Кавалли

100 000 руб/месяц

Мы бы дорого заплатили за то, чтобы ремонт этой пятикомнатной квартиры в Королеве оценил кто-то из итальянских дизайнеров. Быть может, Донателла Версаче или Валентино Гаравани когда-нибудь вздумают заехать в подмосковный наукоград… А пока что любуемся квартирой, которую явно обставлял человек, который презирает покупающих подделки на «Садоводе». Ведь тут исключительно дизайнерский ремонт. Все в брендах и золоте.

КСТАТИ

«Апартаменты Трубецких»

Самая дорогая арендная квартира в Москве сейчас стоит 4 млн рублей в месяц. Двухуровневая в ЖК «Садовые кварталы» у усадьбы Трубецких. Площадь составляет 380 «квадратов». Две гостиные, кухня с барной стойкой, пять спален с собственными гардеробными и ванными, кабинет. Отделка со вкусом, итальянская мебель. Заметим, что раньше предлагали в аренду другие апартаменты и по более высокой ставке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За аренду - пол-зарплаты

Аналитики BusinesStat подсчитали, что жители столицы платят за съемные квартиры 63,7% зарплаты. Мосстат говорит, что на март этого года среднестатистическая «получка» 124 тыс. руб. Значит квартира в среднем стоит 80 тыс. руб. К слову, по России квартиросъемщики отдают в среднем 47,2% от зарплаты. Самый высокий процент в Крыму — 75%. На полуострове зарплаты в разы меньше московских, а недвижимость ценится высоко из-за курортников.

Другая интересная цифра в свежем исследовании портала «Мир квартир». Они изучали, какой доход приносят владельцам арендные квартиры. Москва в рейтинге оказалась самой низкодоходной. Цены на недвижимость растут быстрее, чем арендные ставки.

Если сейчас вы купите квартиру «для сдачи», то отбивать ее цену арендой придется более 28 лет. Годовой доход инвесторов — 3,5% от цены квартиры. И это без учета «коммуналки», трат на ремонт, мебель и т.д. Так что в реальности выгоды еще меньше.