«Густой чёрный дым до неба. А на крыше остались люди»: В элитном районе на западе Москвы загорелась многоэтажка

Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях появилось видео жуткого пожара на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы. Одна из многоэтажек затянута густым черным дымом, на уровне первого этажа что-то полыхает, вокруг носятся люди в спецовках, слышны далекие сирены. Как стало известно KP.RU, пожар произошел в только что построенном доме на территории жилого комплекса West Garden.

- Черный дым опутал все здание и пошел выше, до неба. Видно, что на крыше остались люди - несколько рабочих. Возможно, их не успели эвакуировать, - сообщил один из очевидцев.

По его словам, у одной из стен загорелся строительный мусор, затем огонь перекинулся на обшивку здания и строительные леса.

- В 17:33 пожар был локализован, информация о пострадавших не поступала, - сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Источник в экстренных службах рассказал, что после начала пожара внутри здания и на крыше действительно застряли несколько рабочих, которые не успели выбраться из-за сильного задымления.

- Однако из жизням ничего не угрожает. Они переждали активную фазу пожара. Когда дым иссяк, покинули многоэтажку.