22 августа - День флага России

Страна уже в 29 раз встретит День флага России. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Москва серьезно подготовилась к празднику. Тематические акции пройдут в столичных парках культуры и отдыха, библиотеках, культурных центрах, музеях, кинотеатрах сети «Москино» и домах культуры.

Ключевым мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе. Для гостей выступят известные артисты и музыкальные коллективы. Начало концерта запланировано на 17.00.

У стен Музея Победы развернут триколор площадью 1 тыс. кв. м. Перед гостями праздника выступят оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве, а также исполнитель классической музыки, офицер запаса Даниил Корин. Кроме того, волонтеры будут раздавать посетителям ленточки в цветах российского флага, рассказывать им об истории праздника. Мероприятие начнется в 12.00.

«Впервые этот гигантский российский триколор развернули 11 июня 2014 года, - уточнили в пресс-службе Музея Победы. - Акция развертывания самого большого флага РФ вошла в российскую Книгу рекордов и достижений. Триколор был передан на хранение Музею Победы. С 2015 года церемония его развертывания проводится ежегодно».

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Напомним, День флага России был учрежден указом президента Бориса Ельцина 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», согласно которому следовало считать исторический флаг России - полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос - официальным национальным флагом страны.