Раскрыть тайны вечной мерзлоты: в «Зарядье» до 28 августа проходит фестиваль Русского географического общества

Совершить уникальное путешествие по России, не выезжая из страны, можно в парке «Зарядье», где до 28 августа проходит V фестиваль Русского географического общества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самом сердце столицы до 28 августа проходит V фестиваль Русского географического общества. Площадку выбирали, учитывая любимое место для прогулок у москвичей и гостей Москвы – парк «Зарядье». Здесь, недалеко от стен Кремля, появились площадки с народными промыслами и даже настоящие юрты, в которые могут войти все желающие. И главная цель фестиваль – не только развлекательная, но и образовательная. Лекции о сайгаках, алтайских горных баранах, снежных барсах, о самых красивых местах России и о научных экспедициях последних лет можно послушать в павильоне «Заповедное посольство».

Во время фестиваля можно познакомиться с творческими людьми: фотографами, сценаристами, создателями кино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день на сцене Большого амфитеатра выступают народные коллективы из Ростова, Ульяновска, Краснодара, Курска и других городов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль объединил на одной площадке всю Россию, а ключевым стало слово "ГЕОГРАФИЯ". Кстати, это не просто слово, а шифр, каждая буква которого имеет значение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украшать одежду и предметы быта монетами – уникальная технология, с которой можно познакомиться на фестивале. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Русскому географическому обществу исполняется 177 лет. Все эти годы география остается актуальной научной дисциплиной и фестиваль в парке «Зарядье» стал публичным тому доказательством. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно познакомиться с историей старинных русских поселений, узнать о быте народов, о способах добычи пищи и создании жилья. А также посетить тематические лекции в павильоне «Заповедное посольство», которые проходят каждый день до 22 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Промыслы России настолько разнообразны, у каждого народа свои особенности, цвета и технологии. Стоит лишь заглянуть в гости к мастерицам, и они раскроют тайны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке проходят показы документальных фильмов о природе и географии России. Посетители смогут узнать последние новости из области исследований районов вечной мерзлоты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возле Кремля расположили традиционные жилища коренных народов — башкирская юрта и якутская ураса. Мастера демонстрируют и рассказывают о народных промыслах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как жить в юртах и познакомиться с традициями и бытом северян, а также c архангельским зодчеством. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН