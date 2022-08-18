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Общество18 августа 2022 18:45

Раскрыть тайны вечной мерзлоты: в «Зарядье» до 28 августа проходит фестиваль Русского географического общества

Что посмотреть на фестивале и какие образовательные лекции посетить
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Совершить уникальное путешествие по России, не выезжая из страны, можно в парке «Зарядье», где до 28 августа проходит V фестиваль Русского географического общества.

Совершить уникальное путешествие по России, не выезжая из страны, можно в парке «Зарядье», где до 28 августа проходит V фестиваль Русского географического общества.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самом сердце столицы до 28 августа проходит V фестиваль Русского географического общества. Площадку выбирали, учитывая любимое место для прогулок у москвичей и гостей Москвы – парк «Зарядье». Здесь, недалеко от стен Кремля, появились площадки с народными промыслами и даже настоящие юрты, в которые могут войти все желающие. И главная цель фестиваль – не только развлекательная, но и образовательная. Лекции о сайгаках, алтайских горных баранах, снежных барсах, о самых красивых местах России и о научных экспедициях последних лет можно послушать в павильоне «Заповедное посольство».

Во время фестиваля можно познакомиться с творческими людьми: фотографами, сценаристами, создателями кино.

Во время фестиваля можно познакомиться с творческими людьми: фотографами, сценаристами, создателями кино.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день на сцене Большого амфитеатра выступают народные коллективы из Ростова, Ульяновска, Краснодара, Курска и других городов.

Каждый день на сцене Большого амфитеатра выступают народные коллективы из Ростова, Ульяновска, Краснодара, Курска и других городов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль объединил на одной площадке всю Россию, а ключевым стало слово "ГЕОГРАФИЯ". Кстати, это не просто слово, а шифр, каждая буква которого имеет значение.

Фестиваль объединил на одной площадке всю Россию, а ключевым стало слово "ГЕОГРАФИЯ". Кстати, это не просто слово, а шифр, каждая буква которого имеет значение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украшать одежду и предметы быта монетами – уникальная технология, с которой можно познакомиться на фестивале.

Украшать одежду и предметы быта монетами – уникальная технология, с которой можно познакомиться на фестивале.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Русскому географическому обществу исполняется 177 лет. Все эти годы география остается актуальной научной дисциплиной и фестиваль в парке «Зарядье» стал публичным тому доказательством.

Русскому географическому обществу исполняется 177 лет. Все эти годы география остается актуальной научной дисциплиной и фестиваль в парке «Зарядье» стал публичным тому доказательством.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно познакомиться с историей старинных русских поселений, узнать о быте народов, о способах добычи пищи и создании жилья. А также посетить тематические лекции в павильоне «Заповедное посольство», которые проходят каждый день до 22 августа.

Можно познакомиться с историей старинных русских поселений, узнать о быте народов, о способах добычи пищи и создании жилья. А также посетить тематические лекции в павильоне «Заповедное посольство», которые проходят каждый день до 22 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Промыслы России настолько разнообразны, у каждого народа свои особенности, цвета и технологии. Стоит лишь заглянуть в гости к мастерицам, и они раскроют тайны.

Промыслы России настолько разнообразны, у каждого народа свои особенности, цвета и технологии. Стоит лишь заглянуть в гости к мастерицам, и они раскроют тайны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке проходят показы документальных фильмов о природе и географии России. Посетители смогут узнать последние новости из области исследований районов вечной мерзлоты.

В парке проходят показы документальных фильмов о природе и географии России. Посетители смогут узнать последние новости из области исследований районов вечной мерзлоты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возле Кремля расположили традиционные жилища коренных народов — башкирская юрта и якутская ураса. Мастера демонстрируют и рассказывают о народных промыслах.

Возле Кремля расположили традиционные жилища коренных народов — башкирская юрта и якутская ураса. Мастера демонстрируют и рассказывают о народных промыслах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как жить в юртах и познакомиться с традициями и бытом северян, а также c архангельским зодчеством.

Как жить в юртах и познакомиться с традициями и бытом северян, а также c архангельским зодчеством.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Любо, братцы, любо»… на фестивале можно не только изучать культуру и географию России, но и в пляс пуститься.

«Любо, братцы, любо»… на фестивале можно не только изучать культуру и географию России, но и в пляс пуститься.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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