В 2022 году в столице снесли более 30 домов по программе реновации

Фото: департамент строительства

Для участников реновации в столице не только строят новые дома, но и освобождают площадки после сноса расселенных хрущевок. «С момента старта программы мы уже снесли 111 домов, причем с начала этого года – 31 дом, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Лидерами по сносу среди районов, где снесли больше всего домов с начала реновации, являются Михайлово-Ярцевское в Новой Москве – 13 зданий и Бабушкинский в Северо-Восточном округе – 9 зданий».

По его словам, по программе обновления жилья ускоряется как возведение новостроек, так и расселение старых зданий с их дальнейшим демонтажом.

«Через два года, начиная с 2024-го мы в год будем сносить по 200-300 домов», - уточнил глава ведомства. Напомним, все дома по программе реновации разбирают по технологии «умный снос».

Ее основные плюсы - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

Основных операций всего пять: - поэлементная разборка на металл, дерево, стекло, изоляционные материалы; - сортировка по контейнерам; - переработка на специальных полигонах; - демонтаж «скелета» здания при помощи экскаватора; - дробление крупных кусков бетона на полигоне, например, в крошку для ремонта дорог, засыпки котлованов и траншей.

ЦИФРЫ

С помощью технологии «умного сноса» в Москве демонтировали уже 31 здание. Всего по плану до 2032 года должно быть построено более 40 миллионов квадратных метров. А снести надо порядка 16,4 миллионов «квадратов», то есть 5175 домов.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

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