Эксперт рассказал, вернется ли в Москву запах дыма от лесных пожаров Рязанской области

17 августа жители столицы начали жаловаться на некий запах дыма. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свежие фотки затянутой смогом Москвы попугали соцсети всего несколько часов. Напомним, в среду, 17 августа, жители юго-восточных и южных окраин столицы начали жаловаться на некий запах дыма. Оказалось, ветром принесло гарь больших лесных пожаров в Рязанской области, которые все никак не могут потушить. Утром в четверг смог завис уже на всей территорией столицы. Однако спустя пару часов ветром нехорошие запахи вроде как прогнало. Однако гарь может вернуться.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказа в эфире Радио «Комсомольская Правда», что в ближайшие три дня столичный регион ожидает небольшое понижение температуры.

- Мы немного передохнем от этого зноя. По югу Подмосковья, в Тульской и Калужской областях могут брызнуть небольшие дожди. Правда, они будут кратковременные, локальные. Дневные температуры не будут превышать 23-28 градусов. На мой взгляд, у наших пожарных есть пара-тройка дней для того, чтобы нейтрализовать те очаги пожаров, которые накануне нам принесли в столичный регион гарь.

Специалист отмечает, что леса в Центральной России стоят сухими из-за отсутствия садков. Например, в Москве в августе выпало всего 3 мм осадков (при норме в 78). А дождики, которые ожидаются в выходные, ситуацию явно не исправят. А с понедельника показатели на столбиках термометров снова поползут вверх.

- Днем будет воздух разогреваться в Центральной России до +33 - +35 градусов, а это не только аномалия, это показатели, близкие к тем рекордным значениям 1972 года, когда в СССР случилась самая жестокая засуха в истории. Она была связана с огромными убытками в сельском хозяйстве. Но в этом году у нас жара не такая длинная. И сейчас наоборот время уборки урожая. Наши фермеры ждут высокого, может быть даже рекордного урожая.

Евгений Тишковец отмечает, что запах гари в районах Москвы от пожаров в Рязанской области все-таки сохранится.

- Ветер сейчас усилился. Он перемешивает в турбулентном потоке частички дыма - видимо, в Рязанской области наши пожарные успешно справляются с поставленными задачами, наверняка огня стало меньше. Но при этом ветер будет сохраняться юго-восточным на протяжении 5-7 ближайших суток, значит будет и запах гари.