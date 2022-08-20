Жизнь собаки-артистки, защитившей хозяйку ценой своей жизни, эксперты оценили в 66 тысяч рублей

Талантливая собака породы скотч-терьер играла в театре Фото: Личный архив героя публикации

66,9 тысяч рублей – именно столько, по мнению экспертов, стоит взрослая титулованная и талантливая собака породы скотч-терьер, которая к тому же играла в театре.

Напомним, собака Гретта погибла 27 февраля. На дачный участок под Мытищами, куда она вышла погулять со своей хозяйкой 82-летней Зинаидой Георгиевной через забор проникли два алабая с соседского участка. Один из них кинулся на пенсионерку, второй – на Гретту. Скот-терьер принял бой, потому что пытался защитить свою хозяйку. Гретта погибла. Зинаида Георгиевна выжила, но получила несколько укусов.

82-летняя Зинаида Георгиевна тоже пострадала Фото: Личный архив героя публикации

Тем не менее, в полиции не стали возбуждать уголовное дело. И чтобы наказать соседа, который не позаботился даже о том, чтобы посадить алабаев на цепь той зимой, Зинаида Георгиевна и ее внучка Дарья Долотова подали на него в суд.

В суде гражданский иск приняли, но посчитали, что для начала нужно разобраться, сколько же стоит погибшая собака и какой материальный ущерб от ее смерти понесли владельцы. Экспертиза оценила жизнь скотч-терьера в 66,9 тысяч рублей.

Гретта могла бы убежать, но осталась защищать хозяйку. Фото: Андрей НЕКРАШЕВИЧ

- Насколько мы поняли, эксперт оценил стоимость щенка той же породы на рынке по объявлениям на сайте «Авито», плюс снизил стоимость под предлогом амортизации, – рассказала корреспонденту kp.ru Дарья Долотова, которая четыре года назад покупала Гретту… за 80 тысяч рублей.

Семье непонятна логика эксперта. Ведь взрослая собака в принципе стоит дороже щенка. Кроме того, Гретта часто выступала на соревнованиях, у нее есть титулы. Плюс играла в театре «Город» в Долгопрудном: на Новый год она участвовала в нескольких десятках спектаклей про Карлсона. В общем, как ни крути, собака необыкновенная.

Гретте было 4 года. Фото: Андрей НЕКРАШЕВИЧ

- Мы считаем, что оценку стоимости собаки должен был проводить эксперт-кинолог или заводчик с большим опытом. В нашем случае было понятно, что эксперт в своей практике чаще всего оценивает недвижимость или автомобили, - объяснила Дарья Долотова.

17 августа суд постановил: выплатить Зинаиде Георгиевне 25 тысяч рублей за укусы, Дарье – 66,9 тысяч рублей за Гретту и еще 10 000 в качестве компенсации морального вреда за ее гибель, плюс 5000 за расходы на кремацию.

У сторон – как у Дарьи с бабушкой, так и у хозяина алабаев есть 10 дней, чтобы подумать, будут ли они обжаловать решение суда. Умницу-красавицу Гретту уже не вернуть, алабаев вроде бы посадили на цепь, а суды отнимают много времени и сил…

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