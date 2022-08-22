Тестовое электронное голосование в Москве намечено на 26 августа

С 9 по 11 сентября 2022 года москвичам предстоит выбирать депутатов муниципальных образований. Голосование состоится по 125 из 146 представительных органов местного самоуправления в столице. По сложившейся за последние годы традиции свое мнение можно будет высказать офлайн - на участке или онлайн - через портал mos.ru.

Но прежде чем все начнется, систему надо внимательно проверить. Дата и время тестирования уже известны - 26 августа, пятница, с 8.00 до 17.00. Их утвердили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году.

В испытании «цифры» на прочность будут участвовать, как обычно, не только официальные ответственные лица и IT-специалисты, но и простые москвичи. Кстати, жители уже сами выбрали вопрос для тестового голосования.

«Мы обратились на нашем заседании к москвичам, участникам электорального процесса, к членам нашего штаба с предложением подумать и дать нам вопрос для тестового голосования, - напомнил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев. - Вопрос, по нашему мнению, должен быть таким, который волнует всех москвичей, и вопрос должен подразумевать большое количество вариантов ответов, чтобы также посмотреть, как работает список. Мы получили огромное количество предложений, обобщили их и создали один универсальный вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?»

Все участники теста будут отвечать именно на этот вопрос, одинаковый для всех районов города. Варианты ответа также будут одинаковыми. Рассказываем остальные подробности о том, как будет проходить тестовое голосование.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Москвичи подали большое количество заявок на вступление в наблюдатели за выборами. Как сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, уже сформировано 70% корпуса наблюдателей Общественной палаты - это порядка 7 тысяч человек. Набор продолжается.

«Также у нас скоро начнется обучение, все готово для того, чтобы начать образовательную кампанию», - отметил Ковалев.

По его словам, после обсуждения на заседании был утвержден кодекс наблюдателя Общественной палаты Москвы на выборах.

КСТАТИ

Призов миллион

Выборы в Москве уже проходили одновременно с акцией «Миллион призов» для избирателей. Этот год не стал исключением. Как и прежде, участники голосования получают шанс взять выигрыш. Это один из 100 автомобилей или от 3000 до 10 000 баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллы можно будет потратить на покупки у партнеров программы, обменять на билеты на культурные мероприятия, перевести на благотворительность или использовать для пополнения карты «Тройка». Всего по программе разыграют более 600 тысяч призов.

В этот раз впервые к акции присоединились столичные музеи и театры. А всего у «Миллиона призов» уже набралось более 160 партнеров. Среди них - магазины, рестораны, кафе и аптеки. Как уточнил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, этот список может расшириться. Тем более что за все время проведения акция позволила бизнесу, по наблюдениям многих его представителей, привлечь новых клиентов. Свои заявки на партнерство в программе желающие компании могут направлять с помощью специального раздела на сайте МТПП (mostpp.ru).

Что касается избирателей, то правила участия в акции для них просты:

• нужно иметь полную учетную запись на mos.ru;

• заполнить онлайн-бюллетень в дистанционном электронном голосовании с 9 сентября 2022 года по 11 сентября 2022 года;

• следить за розыгрышами призов, которые будут проводиться ежедневно с 10 сентября 2022 года по 12 сентября 2022 года на телеканале «Москва 24» или узнать результаты на сайте ag-vmeste.ru.

Каждый день розыгрыша после 12.00 победители получают СМС-сообщение с номера DIT_MOS с уведомлением о виде выигранного приза и необходимости активировать выигрышный уникальный код на сайте программы для получения приза. Обмен призовых баллов на промокоды будет проходить с 11 сентября по 14 декабря этого года. А поощрениями у партнеров акции можно воспользоваться с 12 сентября по 15 декабря этого года. Например, чтобы потратить промокод, его нужно указать во время оформления заказа в онлайн-магазинах или показать на кассе во время покупки или оплаты счета.

С вопросами о программе «Миллион призов» жители могут обращаться в специальный чат-бот в Telegram - @mln_prizov_2022_bot. С его помощью можно узнать, где следить за розыгрышами призов, как проверить свой выигрыш и получить его, а также до какого числа необходимо потратить баллы. Также информацию можно найти на сайте акции #ВыбираемВместе2022.