Новые люди и «Мой район»: за кого на выборах будут голосовать москвичи

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Вот уже на следующей неделе практически на всей территории столицы (за исключением района Щукино и территорий Новой Москвы) состоятся муниципальные выборы. 9, 10 и 11 сентября москвичи будут выбирать тех, кто станет представлять их интересы в районных Советах депутатов. Как и в минувшем году, отдать свой голос за кандидатов можно будет и в очном формате, и онлайн – посредством электронного голосования через сервис портала mos.ru. В преддверии выборов, свое исследование электоральных предпочтений москвичей провел Центр прикладных исследований и программ.

Выборы на положительном фоне

Как констатируют эксперты, социальное самочувствие населения Москвы характеризуется «достаточно выраженным положительным фоном». Подавляющее большинство москвичей «безусловно» или «скорее» довольны своей жизнью в городе (на вопрос «Вы скорее довольны, или скорее недовольны своей жизнью?» соответствующим образом ответили более 72% респондентов). Горожане также демонстрируют высокий уровень доверия к деятельности столичного градоначальника, чьи действия в их глазах соответствуют поступкам и ожиданиям от идеального лидера: ему присущи решительность, требовательность и жесткая позиция в отношении защиты интересов жителей (вопрос «Какие личностные качества, по-вашему, присущи действующему мэру Москвы С. С. Собянину?»).

Одновременно социологи указывают: они фиксируют в обществе «выраженный социальный заказ» на постепенные и ограниченные по масштабам перемены. Залогом подобных перемен, в частности, и выступает участие жителей в выборных процедурах.

Лидеры симпатий москвичей

Более половины участников исследования подтвердили свою готовность проголосовать на муниципальных выборах (вопрос «Собираетесь ли вы принять участие в голосовании на выборах муниципальных Советов депутатов г. Москва?»). Речь, в первую очередь идет о лояльном власти электорате и политически активных гражданах. О своем нежелании участвовать в электоральных процедурах заявили чуть менее десятой части респондентов, столько же участников опроса затруднились дать однозначный ответ.

Анализируя электоральные предпочтения жителей Москвы (ответ на вопрос «За кандидата от какой политической партии или политической силы вы могли бы проголосовать, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье»), социологи выявили тройку лидеров среди политических сил города. Речь идет о кандидатах от «Единой России» (21,5%), командах «Мой район» (12,8%) и партии «Новые люди» (10,7%), которая по итогам прошлых выборов триумфально сформировала собственную фракцию в Госдуме, став пятой по счету парламентской партией. Подобный результат позволяет прогнозировать, что кандидаты от «партии власти» (часть из которых больше ассоциируются у избирателя с командой «Мой район», а не с ЕР) могут претендовать на 600 мест в районных Советах депутатов, а Новые люди – на 155 и более депутатских мандатов.

Смена лидеров

Одновременно эксперты констатировали разочарование жителей города в традиционных оппозиционных партиях. Наиболее пострадали от этого переживающая не лучшие времена партия «Яблоко» и претендующая на статус ведущей оппозиционной силы Москвы КПРФ.

Результаты опроса показывают, что уровень поддержки представителей Компартии просел – текущий рейтинг КПРФ составил 7,6%. Чуть лучше ситуация у ЛДПР, которой очень не хватает яркого и харизматичного Владимира Жириновского (8,6%). Среди аутсайдеров – партия «Справедливая Россия – За Правду» (5,5%) и «Яблоко» (4,4%).

Исследование было организовано и проводилось АНО «Центр прикладных исследований и программ» (ПРИСП) в период 22-29 августа в 12 административных округах столицы методом полустандартизированного интервьюирования с занесением результатов в анкету путем уличного интервью с использованием планшетно-серверного комплекса. В опросе приняли участие 2000 жителей Москвы старше 18 лет, размер погрешности – 3,5%.