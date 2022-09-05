Сергей СОБЯНИН: Среди наших кандидатов - люди, хорошо знающие и любящие Москву

Фото: Максим МИШИН, пресс-служба мэра и правительства столицы

В Москве с 9 по 11 сентября пройдут выборы депутатов в советы муниципальных образований.

Мэр Сергей Собянин призвал жителей столицы принять в них участие и обязательно проголосовать. Глава города рассказал, что партия «Единая Россия» идет на эти выборы большой командой кандидатов, сформированной вместе с региональной общественной организацией «Мой район».

«Среди наших кандидатов в муниципальные депутаты учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, местные активисты и волонтеры, хорошо знающие и любящие Москву. Их готовность отстаивать интересы москвичей и содействовать развитию районов - залог того, что наш город станет еще лучше и удобнее для людей», - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Программа «Мой район», принятая в столице в 2019 году, помогает сделать жизнь москвичей более комфортной во всех сферах - начиная с образования и здравоохранения до благоустройства и досуга.

- Новые станции метро, МЦК и МЦД, уютные парки и дворы, комфортные поликлиники и дополнительные возможности для образования детей - эти и многие другие преобразования стали ответом на предложения москвичей, собранные в программу «Мой район». Ее цель - сделать уютным и комфортным каждый район Москвы. Поэтому все городские проекты обязательно учитывают местную специфику, - отметил Сергей Собянин.

- Принципы обратной связи с жителями и поддержки местных инициатив лежат и в основе «Народной программы» партии «Единая Россия», оказывающей неоценимую помощь в реализации проектов развития Москвы.

АКТУАЛЬНО

Проголосовать на выборах муниципальных депутатов москвичи смогут в любой из отведенных для этого дней - 9, 10 или 11 сентября. Сделать это можно на избирательном участке или удаленно, с помощью системы дистанционного электронного голосования. Пользоваться ею стало еще удобнее: благодаря созданному в этом году электронному реестру избирателей участвовать в выборах теперь можно без предварительной регистрации. Раньше списки избирателей велись на бумаге. Информация о горожанах собиралась в государственной автоматизированной системе «Выборы», затем списки распечатывали на избирательных участках на принтере. Члены комиссии вручную делали в них записи. Теперь же все списки ведутся в компьютере. Как только избиратель получает бюллетень, бумажный или электронный, в реестре сразу появляется отметка об этом. При этом остальные способы голосования блокируются: отдать свой голос онлайн, а затем проголосовать еще раз на избирательном участке уже не получится.

Москва станет первым городом России, где на выборах 2022 года будет использован электронный реестр избирателей. Для столичного мегаполиса, в котором проживают несколько миллионов человек, его создание было острой необходимостью. Благодаря электронной базе данных исчезнут многие ошибки. Например, электронный реестр не может посмотреть не ту строку или спутать двух тезок по фамилии.