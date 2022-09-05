Парк с тренажерами и экотропы: новые места отдыха в Москве в 2022 году

Фото: mos.ru

Для москвичей и туристов каждый год появляются новые места для отдыха, спорта и прогулок. При этом в центре восстанавливают также приметы старинной Москвы. Например, теперь по брусчатке можно ходить не только на Красной площади и Красной Пресне, но и в некоторых переулках в районе Тверской улицы.

«В Шведском тупике, Большом Гнездниковском и Брюсовом переулках обустроили по два фрагмента исторического мощения, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Для этого использовали найденную там же старинную брусчатку».

По его словам, во время благоустройства в центре рабочие часто откапывают уцелевшие брусчатые мостовые. Эти находки потом превращают в музейные экспозиции под открытом небом. Для них выбирают места на тротуарах, где их хорошо видно. Причем пешеходам и велосипедистам такие участки не мешают.

Рассказываем, что еще готово или появится уже в ближайшие месяцы в разных районах столицы.

РАЗМИНКА СРЕДИ ЦВЕТОВ

На Таганке пространство в 24 гектара между Новорогожской и Нижегородской улицами до конца этого месяца превратится в парк. В нем разместят восемь игровых площадок для детей, пять зон с тренажерами для силовых тренировок, четыре многофункциональные зоны для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а также цветники. Отдельное место для тихого отдыха выделили для пожилых людей - с лавочками и специальными спортивными снарядами.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ШЕЗЛОНГ У ДОМА

Ландшафтный парк в четыре гектара с экотропами скоро появится между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и участком школы «Перспектива». Рядом находится железнодорожная станция Новоподрезково. Для отдыхающих устроят променад и зону отдыха с шезлонгами возле прудов. Здесь также разместят детскую площадку, ещё две зоны отдыха с лавочками и качелями, три уличных «спортзала» для воркаута, три стола для тенниса, сцену для районных праздников и площадку для выгула собак. Любители шашлыков получат сразу пять пикниковых точек с мангалами и столиками. Новая велодорожка длиной в километр уже связала соседние жилые кварталы с автобусной остановкой на Ленинградском шоссе. А для пеших прогулок почти готов деревянный пешеходный настил.

Фото: mos.ru

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ - «КАРМАНЫ» С ЛАВОЧКАМИ

Между Щукинским парком и Всехсвятской рощей готовится к запуску единый пешеходный маршрут. Трасса длиной 3 километра пройдёт по историческим парковым аллеям и станет комфортным местом для прогулок, отдыха, тренировок и бега. Вдоль нее уже появились несколько площадок с силовыми тренажерами и «карманы» с лавочками. Сюда добавят цветники, декоративные кустарники и молодые саженцы сосен. Фонари настроят так, чтобы пешеходам было удобно и при этом свет не пугал птиц и животных парка.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ГОРКА КАК САМОЛЕТ

Парк «Дубовая роща «Маяк» в Южном Тушине на северо-западе столицы скоро полностью изменится. Между улицами Фабрициуса, Аэродромная, Туристская и бульваром Яна Райниса на площади почти 8 гектаров появятся три необычные детские площадки. Первая - игровая зона «Полярная авиация» с самолётом-горкой, мини-планетарием с картой звёздного неба и паровозом для малышей. Вторая - «Лес приключений» с двумя игровыми комплексами с горками, турниками и лестницами, зонами с мини-батутами, качелями и качалками. Третья - «Дубрава» с двумя игровыми комплексами с горкой, качелями и качалками.

Рядом с ними поставят скамейки, обновят действующие спортплощадку и зону для игры в пинг-понг, а также обустроят четыре мини-площадки под навесом для занятий воркаутом.

Всю парковую зелень, в том числе вековые дубы, сохранят. Дополнительно высадят 160 деревьев, более 2,6 тысячи кустарников, краснокнижные растения, восстановят газоны и проложат экотропу. Все информационные стенды, стойки навесов и качели покрасят в красный цвет. Это будет напоминание о маяке аэродрома полярной авиации, который стоял на месте парка в середине прошлого века. Детали сигнальной конструкции были покрыты алой краской.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ОТ ВОЛЕЙБОЛА ДО ПАРКУРА

В парке «Каскад Кировоградских прудов» в районе Чертаново Центральное проложат новые прогулочные дорожки и обустроят входы. Здесь появятся места отдыха с уличными качелями, пять игровых площадок для детей разного возраста. Физкультурники смогут заниматься на любой из семи новых многофункциональных спортплощадок - для волейбола, воркаута, кросс-фита, настольного тенниса, занятий паркуром, разминок на тренажерах, в зоне для пожилых людей. В парке восстановят газоны, цветники, высадят 200 деревьев.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ЙОГА И ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

В сквере на улице Юности в Вешняках на востоке города поставят летний кинотеатр. Рядом - 14 шезлонгов для зрителей. Пространство под навесом павильона при необходимости можно превратить в сцену для концертов и творческих вечеров. А около входа в сквер со стороны аллеи Жемчуговой появится многофункциональный павильон в виде арки. Под крышей с одной стороны - зона с витражами, с другой – площадка со скамейками. Внутри павильона можно проводить занятия йогой и разные групповые тренировки. Там же и вокруг сооружения есть место для выставок.

ЧТО УЖЕ ГОТОВО

- Около Калитниковского пруда в центре Москвы обустроили зону отдыха площадью 8,6 гектара с детскими и спортивными комплексами, смотровой площадкой и амфитеатром с видом на воду. Столетний пруд почистили от ила, высадили водные растения и заново уложили дно с помощью «сэндвича» из водоупорного слоя, природного камня и песка. Теперь максимальная глубина водоема - 4 метра.

- В «Парке Яуза» на северо-востоке столицы появились новые скейт-парк и памп-трек. Они входят в спортивные кластеры, создаваемые сейчас на участке от улицы Широкая до Енисейской. Памп-трек с местами для выполнения трюков в воздухе находится напротив дома 30 по Широкой улице. Он рассчитан на детей и взрослых. Рядом скоро сделают площадки для баскетбола, игры в городки и воркаута.

Скейт-парк площадью 1200 квадратных метров устроили в Извилистом проезде. Здесь смогут заниматься как начинающие спортсмены в возрасте от шести лет, так и опытные скейтбордисты, мастера езды на самокате, BMX-велосипеде и роликах. По соседству до конца третьего квартала этого года откроется ледовая площадка с хоккейной коробкой, многофункциональным павильоном, трибунами и зоной воркаута.

- В парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе города открылся скейт-парк площадью в один гектар. Здесь могут тренироваться райдеры любого уровня подготовки – от новичков до профессионалов. Зона «Street» подходит для уличного стиля катания, «Air» - для отработки трюков в воздухе. Всего здесь 5 рамп, две разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены. Рядом поставили мини-амфитеатр для зрителей, разместили дорожки, газоны, альпийскую горку, скамейки.

- На Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе столицы работает спортивный кластер площадью более двух гектаров. На участке около домов 33 и 37 по Севастопольскому проспекту поставили фитнес-станцию в стиле «Русский ниндзя» для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки скалолазных техник. Рядом - 17 тренажеров под навесами для занятий в любую погоду, 4 стола для пинг-понга, скамейки.