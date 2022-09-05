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Происшествия5 сентября 2022 10:32

Маленький мальчик упал со строительных лесов недалеко от Белорусского вокзала в Москве

Ребенок в больнице, полиция проводит проверку
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
В первую очередь полицейским предстоит установить, где была его мама и почему ребенок был без присмотра.

В первую очередь полицейским предстоит установить, где была его мама и почему ребенок был без присмотра.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 сентября, в воскресенье в районе Белорусского вокзала случилось ЧП: со строительных лесов упал ребенок, сейчас он в больнице:

- Мальчик играл в мячик, в какой-то момент он залетел на строительные леса. Ребенок полез туда, и упал с высоты второго этажа, - рассказал корреспонденту kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

В полиции подтвердили, что подобный случай вчера действительно зарегистрирован:

- Ребенку 6 лет, он получил травмы, предположительно – от падения с высоты, по данному факту проводится проверка, - сообщили корреспонденту kp.ru в ГУ МВД России по Москве.

В первую очередь полицейским предстоит установить, где была его мама и почему ребенок был без присмотра.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что несчастный случай произошел в протестантской церкви, а мама мальчика «погрузилась с головой» в богослужение. В полиции эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

А в здании на Ленинградском проспекте, 7 действительно, кроме салонов красоты, школы детекции лжи и центра практической психологии, согласно данным открытых источников, располагается еще и Центр христианского просвещения. Правда в соцсетях он обозначен как Церковь Христа Воскресшего. Сотрудники организации от комментариев отказались.

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