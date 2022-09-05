Жилье, офисы, детсады и места отдыха: Как бывшие промзоны Москвы превращаются в комфортные кварталы

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Москва за последние годы стала городом мегапроектов. Один из них - масштабная перезагрузка бывших промышленных зон. Сегодня эти заброшенные территории занимают тысячи гектаров. Большинство производств здесь давно остановились и земля оказалась захламлена хаотичными складами и свалками. Теперь благодаря активному развитию прежних коммунальных зон появляются новые кварталы - комфортные для жителей и важные для экономики города. Как рассказали в столичном Стройкомплексе, с начала этого года на таких участках построено и ведено в эксплуатацию свыше 60 различных сооружений.

«Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу комплексного освоения территории промзон, - отметил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. - Проекты планировок территории включают сохранение модернизированных производств, а также строительство объектов социальной инфраструктуры».

По его словам, такой подход позволяет создавать комфортную городскую среду и повышать качество жизни в новых кварталах.

«С начала года в границах бывших промышленно-коммунальных зон введено в эксплуатацию 63 объекта, среди которых 36 жилых домов, четыре детских сада и школы, семь офисных и торговых центров, 13 складов и три производственных объекта», - уточнил заммэра.

Больше всего строений появится в границах промзон №27 «ЗИЛ» № 56 «Грайвороново», №53 «Калошино», а также на территории бывшего Тушинского аэродрома. Всего уже построено 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,28 миллиона «квадратов» жилья. До конца года будет полностью готово еще 27 различных сооружений. Их общая площадь - 1,35 миллиона квадратных метров, в том числе порядка 320 тысяч «квадратов» жилья.

ТРАНСПОРТ РЕШАЕТ ВСЕ

Среди проектов комплексного развития территорий (КРТ) сегодня насчитывается более сотни столичных площадок. Масштаб приличный - около 1,3 тысячи гектаров! Некоторыми подробностями их перезагрузки поделилась председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Одним из из перспективных проектов она назвала программу развития Нижегородского района Москвы.

«В Нижегородском районе очень много депрессивных промышленных объектов, но при этом он имеет высокую транспортную доступность, - пояснила глава ведомства. - ТПУ «Нижегородская» - современный хаб, в состав которого входят одноименные станции МЦК, Горьковского направления МЖД, метро и остановки наземного транспорта».

По ее словам, в будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный.

«Узел «Андроновка» включает МЦК, Казанское направление МЖД, а также будущее МЦД-3, - добавила Княжевская. - Кроме того, рядом строится Юго-Восточная хорда. Это очень перспективная территория для градостроительного развития».

ДЛЯ ГОРОЖАН СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Специалисты Москомархитектуры уже не первый год занимаются запуском программы комплексного развития территорий. На сегодня у них в работе КРТ для 210 участков, общая площадь которых составляет порядка 2 112 гектаров. При этом почти для половины из них уже приняты решения о реализации проектов КРТ. В списке - 104 территории площадью около 1 300 гектаров. Среди них как масштабные проекты, например, № 27 «Южный порт», «Бескудниково», «Прожектор», так и перспективные зоны для развития в Нижегородском и соседних районах – Таганском и Южнопортовом.

Ещё несколько примеров. Для промзоны «Серп и Молот» (территория 2) утверждён проект решения КРТ. Здесь планируется строительство общественно-деловых и других сооружений общей площадью 61 000 квадратных метров. По КРТ «Волгоградский проспект» (территория 1, 2) и КРТ «Грайвороново» (территория 1) около станции МЦД Новохохловская сейчас проводится оценка градостроительных потенциалов. Это позволит создать в бывших промзонах общественные центры и дополнительные рабочие места.

«Взят четкий курс на комплексное преобразование: усовершенствование транспортных артерий, строительство социальной инфраструктуры, жилых и офисных объектов, культурных и спортивных объектов, - отметила Юлиана Княжевская. - Например, в рамках проекта КРТ реорганизуют второй участок бывшей промзоны «Грайвороново». Здесь обустроят спорткомплекс с футбольным полем».

ВАЖНО

Как отмечают в Москомархитектуре, благодаря программе комплексного развития территорий город получает колоссальный ресурс – и для экономики, и для градостроительства. Сбалансированное преобразование бывших промышленных и коммунальных зон позволяет создать новый комфортный и удобный городской ландшафт.

Проекты КРТ становятся не только градостроительным резервом развития города, но и эффективным механизмом привлечения инвесторов к улучшению существующих и появлению вновь создаваемых районов столицы. Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня под контролем находится около четырех тысяч гектаров простаивающих или неэффективно используемых территорий. Их проработка и включение в городские проекты позволит расширить площадь современных микрорайонов с развитой инфраструктурой, местами для работы и отдыха.