Состояние тяжелое, но шансы есть: московские ветеринары спасают белую медведицу с острова Диксон

На острове Диксон местные жители нашли белую медведицу в ужасающем состоянии.

На острове Диксон местные жители нашли белую медведицу в ужасающем состоянии. Часть тела была парализована, на задних лапах видны порезы. Позже стало понятно, что в животное стреляли. Обессиленная медведица перевернулась на спину и рычала от боли. За помощью вновь обратились к специалистам Московского зоопарка, которые ранее уже спасали другую медведицу, у которой застряла в пасти жестяная банка от сгущенного молока.

- После совещания мы отправили в поселок специалистов во главе с ветеринарным врачом Дмитрием Егоровым. Белую медведицу на месте погрузили в состояние сна. Медведица молодая, ей около трех лет, вес 50-60 кг. После оказания ей первой помощи, ее транспортировали в Норильск, а оттуда в Москву, - рассказали kp.ru в Московском зоопарке.

Медведица находится в критичном состоянии, как выявили врачи. У нее огнестрельное ранение в левую лопатку и порез задних конечностей, она не могла шевелить головой и передними лапами. Транспортировали краснокнижную медведицу в специальной клетке в грузовом отсеке самолета. Перед полетом животное удалось покормить. Вернувшийся аппетит – это обычно хороший признак при выздоровлении.

Утром 6 сентября медведица была доставлена в Москву, где ее встретили врачи прямо в грузовом терминале аэропорта.

- Полет перенесла нормально. Ее уже направляют в зоопарк, где она после долгой дороги придет в себя, отдохнет. Потом врачи сделают рентген и приступят к лечению. Состояние медведицы пока очень тяжелое. Если еще на днях шансов на спасение медведицы было немного – один из тысячи, то сейчас появились хорошие прогнозы. Надежда есть, будем бороться до конца, - рассказали в Московском зоопарке.

- После успешного лечения ее оставят жить в зоопарке?

- Судьбу будем решать по итогам операции.