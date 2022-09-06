В московском метро самый надежный мобильный интернет оказался у билайна

Портал iPhones.ru выяснил, кто из мобильных операторов предоставляет самый качественный интернет в подземке Москвы. Специалисты провели собственное исследование на всех линиях и станциях метрополитена, за исключением МЦК и МЦД. В частности, эксперты отслеживали непрерывность сигнала во время движения поездов. Стабильность сети проверяли с помощью загрузки тяжелого файла. В рамках исследования использовали одну и ту же модель смартфона, но в каждом из телефонов стояли разные сим-карты. Во всех гаджетах была одна и та же прошивка, внутри не было никаких программ, кроме браузера Chrome и приложения, соответствующего сим-карте оператора. Все максимально честно. Замеры на всех телефонах проводились одновременно.

Результаты исследования показали, что самый бесшовный мобильный интернет в метро предоставляет билайн.

Кроме того, по данным аналитического агентства Telecom Daily , билайн является лидером по средней скорости загрузки и передачи информации в вагонах метро, на станциях и в перегонах.

В час пик средняя скорость мобильного интернета, предоставляемая оператором, зафиксирована на уровне 127 Мбит/с. Этого вполне достаточно, чтобы смотреть фильмы в отличном качестве. При этом максимальная скорость достигает 151 Мбит/с, а минимальная не опускалась ниже 89 Мбит/с.

Таких показателей оператор добился за счет проведенной модернизации сети в метрополитене. Работы велись два года. На данный момент сеть в метро полностью обновлена до стандартов 5G-Ready. Это означает, что как только будут выделены необходимые частоты, может произойти переход на сети пятого поколения в кратчайшие сроки.