«Взял у мошенников базу и обзванивал жертв по второму кругу»: В Москве задержали «юриста», который украл у 85-летней бабушки «похоронные»

Мошенник пообещал пожилой женщине помощь, но за это якобы нужно заплатить налог в размере 104 тысяч рублей.

Больше года назад 85-летняя пенсионерка Ирина Анатольевна (имя изменено) из Москвы стала жертвой мошенников. Увидела однажды рекламу о бесплатных юридических консультациях, зашла «только спросить» по поводу переоформления своей квартиры на родственников и сама не заметила, как в несколько заходов отнесла в «юрфирму» около 1 млн рублей - бабушку убедили, что помощь юристов ей теперь необходима по всем на свете вопросам. (На самом деле никаких услуг аферисты не оказывали, просто собирали деньги). Жертвами тогда стали несколько десятков столичных пенсионеров. Организаторов мошеннической фирмы задержали, судили. Но этой осенью Ирине Анатольевне снова позвонили...

Звонил молодой человек. Заявил, что его фирма помогает обманутым мошенниками людям возвращать свои деньги.

- Он пообещал пожилой женщине помощь, но за это якобы нужно заплатить налог в размере 104 тысяч рублей, - рассказывает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Пенсионерка отказалась. Таких денег у нее уже просто не было - в прошлый раз она отдала мошенникам все свои сбережения. Но настойчивый «юрист» на следующий день перезвонил опять.

- Мужчина предложил гражданке заплатить сначала 30 тысяч рублей, а после получения компенсации внести остальную сумму. Пенсионерка согласилась.

Женщина сняла с карты последние деньги и на улице в Тананском районе передала молодому человеку 30 тысяч.

Только через несколько дней пожилая москвичка поняла, что ее снова обманули и пошла писать заявление в полицию. Повезло - встречу афериста со своей жертвой сняла одна из уличных камер. Личность ушлого товарища удалось установить и задержать его.

- Выяснилось, что ранее 26-летний мужчина работал в той самой «юридической фирме», которая отмахнула женщину, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - По уголовному делу он проходил как свидетель. Но в свое время скопировал базу данных этой компании. И вот сейчас начал обзвон прежних жертв, рассчитывая поживиться на стариках еще раз.

В следствии полагают, что товарищ успел получить деньги не только с Ирины Анатольевны. Проверяют, ищут других потерпевших.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». «Юристу» светит до 5 лет колонии.