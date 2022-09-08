Партия «Новые люди» берет курс на электронные референдумы

Фото пресс-служба "Новые Люди"

На федеральном уровне парламентская фракция Новых людей займется развитием института электронных референдумов.

На конференции «Москва: город – это люди», которая прошла 7 сентября, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал о будущей работе муниципальных депутатов столицы. По словам парламентария, Новые люди будут вести постоянное общение с жителями своих районов в мессенджере Телеграмм и предлагать людям самостоятельно решать, как следует голосовать по тем или иным вопросам повестки дня Совета депутатов. Кроме того, парламентская партия намерена вернуться к вопросу проведения городских, районных и даже локальных референдумов: соответствующие поправки будут внесены в федеральное законодательство.

Чиновники слушают, но не слышат

Менее половины жителей Москвы полагают, что чиновники в своей работе учитывают мнение горожан. Такие данные в ходе конференции привел социолог Эдуард Коробейников, руководитель отдела количественных исследований Russian Field.

Как подсчитали эксперты, средняя оценка москвичами работы чиновников находится на уровне 6,3 балла из 10 возможных. 44% респондентов полагают, что их мнение принимается во внимание, еще 23% уверены, что скорее не учитывается.

«Уровень учета интересов населения можно оценить как средний, но не достаточный» – такой вывод делают социологи. И тут же сравнивают этот показатель с другим: 65,7% москвичей поддерживают идею регулярного проведения муниципальных электронных референдумов по наиболее важным вопросам жизни района. Запрос горожан видится очевидным.

Алексей Нечаев. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Депутат – всегда онлайн

Закончились выборы, подсчитаны голоса, а победителям вручили их депутатские корочки. Проходит месяц, другой… наклеенные на доски объявлений плакаты, как листья, уж давно опали под осенним дождем, но для людей – тех самых, которые слушали, верили, выбирал – ничего не поменялось. А депутат, который всю избирательную кампанию клялся, что «свой», словно испарился.

Знакомая ситуация? А ведь ее можно легко изменить. Современные коммуникационные технологии и приложения гарантируют, что депутат будет всегда на связи, а жители будут сами участвовать в принятии решений и воплощении их в жизнь.

«Мы начинаем с самих себя - с муниципальных депутатов, которых жители Москвы выберут в ближайшие дни – в ходе голосования 9,10 и 11 сентября, - обозначил Алексей Нечаев. - Решение на базе платформы Телеграмм позволит муниципальному депутату выставлять на голосование жителей ключевые вопросы повестки Совета депутатов». Пусть горожане сами решают, каким образом должен голосовать их избранник.

Фото: пресс-служба партии "Новые Люди"

Референдум – в каждый двор

Другая новация, которую партия будет продвигать на законодательном уровне через Госдуму, касается реанимации местных и даже локальных референдумов. Жители Москвы и других городов и поселений должны иметь возможность самостоятельно решать вопросы, связанные с их каждодневной жизнью.

Заасфальтировать дорожку или уложить на ее поверхность плитку, установить во дворе площадку с горкой и песочницей или спортивные тренажеры (ведь дети, живущие в доме, давно выросли) – подобные вопросы касаются не города или даже района, а жителей конкретных домов. По мнению Алексея Нечаева, горожане не нуждаются в «просвещенном абсолютизме» чиновников, которые спускают им принятые за закрытыми дверями кабинетов и зачастую совершенно оторванные от реальной жизни решения.

«Мы должны идти с прогрессом в ногу, направляя и технологии, и гражданскую активность наших неравнодушных жителей во благо нашей стране и нашим городам, - считает лидер партии «Новые люди».