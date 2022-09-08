Новое колесо обозрения, фестиваль на Тверской и концерт на Поклонке: как столица отметит юбилей

10 сентября возле ВДНХ откроется долгожданное колесо обозрение «Солнце Москвы». Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году Москва отмечает свой 875-й День рождения. Традиционное празднование Дня города, растянутое на два дня, пройдет в субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября.

Городские власти подготовили большую программу. И город к празднику тоже преобразится. Москву украсят более 4300 флагами, на главных магистралях, мостах, вокзалах и зданиях появится слово «Москва» и цифра «875». Во всех округах столицы поставят арки с живыми цветами и установят уличные качели.

Горожан и туристов ждут около 200 крупных праздничных мероприятий: концерты, фестивали, соревнования. Вход на все площадки праздника бесплатный.

ТВЕРСКАЯ СТАНЕТ ПЕШЕХОДНОЙ

Центральной площадкой для гуляний станет Тверская улица. Здесь уже начали подготовку программ «Город: детали. Москва в движении» и «Москва - Донбасс». Всего - 150 объектов, 250 мастер-классов, 70 творческих коллективов.

- В юбилейный год 1,5 км улицы Тверской, а также прилегающих улиц Моховая и Охотный ряд, разделят на четыре тематические площадки, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». - Каждая будет символизировать часть Москвы как живого организма: артерии, сердце, память и душу.

Например, первая площадка будет посвящена Москва-реке, водной артерии столицы. Здесь можно будет узнать о системе шлюзов и как управлять кораблями, увидеть макет Северного речного вокзала и выступление цирковых гимнастов. Где: между Тверским проездом и Козицким переулком.

Вторая площадка - о городском транспорте, единой системе метро, МЦК и МЦД. Все желающие смогут увидеть вагоны метро нового типа, попробовать стать машинистом. А еще на площадку привезут автомобиль «Москвич» в разрезе, чтобы горожане могли рассмотреть его детально. Где: между Газетным и Вознесенским переулками.

Третья площадка расскажет о современной промышленности Москвы. Как работают 3D-принтеры, гоночные болиды, какие передовые цифровые технологии внедряются. Здесь же расскажут об истории моды Москвы и покажут платья разных эпох. Где: между Охотным рядом и Столешниковым переулком.

«Москва - Донбасс». Это четвертая площадка о том, как Москва помогает в восстановлении Луганской и Донецкой областей. Здесь расскажут о выдающихся людях, родившихся на Донбассе: Владимире Дале, Архипе Куинджи, Сергее Прокофьеве, Нонне Мордюковой, Леониде Быкове и многих других. На площадке презентуют макет донецкого кинотеатра «Победа», который в 1950-х спроектировал московский архитектор Владимир Щербаков, а также покажут горнодобывающую технику. А на мини-футбольном поле сыграют московские спортсмены и воспитанники академии футбола «Шахтер Донбасса». В концерте примут участие артисты из ДНР и ЛНР. Где: возле улицы Охотный ряд.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ: ПРОЕКТИРУЕМ ВМЕСТЕ

Всех, кто хочет узнать, что такое настоящее проектирование и моделирование приглашают на площадь Революции. Здесь предложат разработать уникальный дизайн вагона метро, посвященный 875-летию Москвы, и создать головной убор в виде башен «Москва-сити». Вместе с экспертами разрешат пофантазировать на тему транспорта будущего: на чем передвигаться по Москве, чтобы избежать пробок, а может пора запустить воздушную дорогу?

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР: МОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ И СОБАК

Самым модным местом станет площадка на Тверском бульваре. Российские дизайнеры представят здесь новые коллекции одежды.

В лаунж-зоне будут работать опытные визажисты, которые подберут всем желающим девушкам правильный макияж и научат рисовать стрелки, а стилисты сделают мужчинам модные стрижки или подкорректируют бороду. А также можно будет рисовать или играть в настольные игры.

ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР: МНОГО ДОБРА

По традиции в День города откроется благотворительный фестиваль «Добрая Москва». В нем примут участие 30 благотворительных фондов и общественных организаций. Горожане смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, сходить на ярмарку, где будут продавать товары для дома, сделанные руками подопечных фондов. Придут на площадку и известные артисты, которые порадуют живыми выступлениями.

ВНИМАНИЕ, КЛАССИКА!

Впервые праздник пройдет в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади.

- В парке «Павелецкая Плаза» состоится концерт классической музыки с участием известных оперных артистов и лучших классических коллективов города. Прозвучат популярные мелодии в исполнении симфонических оркестров, - рассказали в мэрии Москвы.

В этом году Москва отмечает свой 875-й День рождения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОТ ЭТО ДА!

Самое большое в России колесо обозрения

10 сентября возле ВДНХ откроется долгожданное колесо обозрение «Солнце Москвы». Напомним, это будет самое высокое колесо обозрения не только в России, но и в Европе. Москвичи смогут подняться на высоту 140 метров в тридцати кабинках (причем каждая шестая - с прозрачным полом). Билеты уже в продаже - от 550 рублей.

А ПОЕСТЬ?

«Московские щи и театральная столица»

На фестивальных площадках подготовили незабываемые гастрономические шоу и киносеансы под открытым небом.

- Повара научат готовить московские щи с белыми грибами, шашлыки по-карски, сборную московскую солянку, фрикадельки с баклажанной икрой, пожарские котлеты или кулебяку с лососем, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

КСТАТИ

Фейерверки будут?

Традиционно в первый день празднования Дня города небо озарят праздничные фейерверки, которые будут видны и в центре города, и в парках (Сад Баумана, Парк Победы, Зарядье, Южное Бутово, Измайловский парк, Сокольники и других). Запуск запланирован с 23 площадок. Начало 10 сентября в 21.00.

КОНКРЕТНО

Перекрытие дорог в Москве

5-12 сентября

- с 0.01 до 8.00 - по одно полосе движения закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищивевском, Газетном и Никитском переулках, на участках Тверской улицы.

8-12 сентября

- с 0.01 до 8.00 - участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного ряда, участок Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской, а также по Театральному проезду.

10 сентября

- с 11.00 до 18.00 - участки улиц Молодежная и Березовая;

- с 11.00 до 23.00 - участок Театральной улицы (от домов № 2 до №6);

- с 20.30 до 21.30 - Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкая улица, Ильинка, Варварка. Набережные: Кремлевская, Москворецкая, Софийская, Раушская;

- с 20.50 до 21.10 - на участках улицы Кадырова, Физическая, Центральная и Озерная аллея.

10-11 сентября

- с 0.01 до 23.59 - закрыта улица Петровка и примыкающие к ней Крапивенский и Рахмановский переулки, а также Неглинная улица.

Обратите внимание: в местах ограничений движения парковка будет временно запрещена!!!

КОРОТКО

- Метро и МЦК будут работать с 5.30 10 сентября до 1.00 12 сентября — без ночного закрытия. Также будут доступны 16 ночных маршрутов наземного транспорта, три из них — круглосуточные.

- Станции «Александровский сад» и «Охотный ряд» - закрыты выходы с 5.30 10 сентября до 5.30 12 сентября. Ими можно будет пользоваться только на вход и для переходов.

- Продажа алкогольных напитков будет запрещена 10 и 11 сентября в магазинах, которые расположены вблизи проведения массовых мероприятий.

- Праздничная программа была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в проекте «Активный гражданин». Всего проголосовало около 423 тысяч человек.