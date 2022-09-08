Валерия, Джиган и Юля Волкова: где выступают звезды на юбилее столицы

Певица Валерия Фото: Кирилл Мишин

Организаторы озвучили полный список артистов, которые выступят на 875-м Дне рождения Москвы. На сцены окружных площадок выйдут Валерия и Джиган, Олег Майами и Ирина Дубцова, Юля Волкова и Светлана Сурганова. Свои спектакли покажут талантливые актеры столичных театров.

Гостей Коптевского бульвара зовут на театральные постановки в 17.00 и 18.00. В субботу театр ДаМы покажет постановку «Секреты московских улиц», а в воскресенье театр-лаборатория Сюжет покажет «Маленькую историю о большой Москве».

Поклонников театра ждут и на улице Перерве. В субботу здесь можно посмотреть «Сказку о потерянном времени» театра Мимика и «Путешествие в прошлое», а в воскресенье - «Улицы московские» и «Золушка».

Музыкант и популярный певец NATAN даст концерт на улице Хачатуряна в Отрадном 10 сентября в 18.00, а в воскресенье в 18.00 он выступит в 16 микрорайоне бульварной зоны в Зеленограде.

Экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова начнет свои вытупления в пятницу в 18.00 на Городецкой улице, а в субботу - в 18.00 в сквере у Гольяновского пруда, в воскресенье - в 18.00 на бульваре Дмитрия Донского.

На Городецкой улице в воскресенье можно будет посмотреть постановку «Старик Хоттабыч» детского театра Этюд, а после на сцену выйдет популярная российская рок-группа Uma2rman. Еще одно выступление Uma2rman запланировано на Святоозерской улице 11 сентября в 16.00.

Встреча со Светланой Сургановой москвичей на Святоозерской улице в субботу в 18.00.

На Вешняковской улице в пятницу в 18.00 состоится концерт Ирины Дубцовой. Певицу можно будет послушать также 11 сентября в 16.00 на Матвеевской улице.

Народная артистка России Валерия выступит на площади Славы в Кузьминках в пятницу в 18.00, а в воскресенье в 18.00 в сквере у Гольяновского пруда.

На сцену в Кузьминках в воскресенье в 18.00 выйдет звезда 2000-х Ева Польна.

В сквере у метро «Некрасовка» в пятницу будет зажигать исполнитель Amirchik, а также он порадует москвичей в субботу в 18.00 на Митинской улице, а в воскресенье на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская в Куркино.

Звезду Егора Шипа можно увидеть в пятницу в 18.00 в Сквере по Олонецкому проезду, в субботу на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская в Куркино, а также в 17.00 в воскресенье на улице Адмирала Руднева.

Хип-хоп-исполнитель Джиган выступит в субботу в 16.00 на Бульваре Дмитрия Донского.

На улице Теплый стан в пятницу в 18.00 начнется концерт Олега Майами. Он продолжит свои выступления в субботу в 18.00 в Сквере по Олонецкому проезду и в воскресенье на Митинской улице в 18.00.

Известный по треку «Венера-Юпитер», исполнитель Ваня Дмитриенко выступит в пятницу в 18.00 на улице Матвеевская, а в субботу в 17.30 - в Куркино.

Оперное трио Singing Delivery порадует москвичей в пятницу в 17.00 в сквере у метро Некрасовка, в субботу в 17.00 на Святоозерской улице, а в воскресенье в 18.00 в Куркино.