Синоптики рассказали, какой будет погода в День города

Синоптики обещают потепление, а значит можно будет погулять 10 и 11 сентября на открытых площадках, которые уже сейчас готовят к празднику в центре и округах Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи с начала сентября страдают от аномального похолодания и обсуждают, что пора бы включать отопление. Температура снизилась на 7-9 градусов ниже нормы. Один из волнующих вопросов у москвичей: "Какой же будет погода на День города?". Синоптики обещают потепление, а значит можно будет погулять 10 и 11 сентября на открытых площадках, которые уже сейчас готовят к празднику в центре и округах Москвы.

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+14... +16 градусов, а 11 сентября будет еще теплее - около +15... +17 градусов. Однако в ночные часы будет по-прежнему холодно - температура +3... +5 градусов, а местами будут заморозки в районе поселка Северный и Бутово, - рассказала KP.RU Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

И ключевое - в День города не будет дождя. Ожидается переменная облачность, а значит, что высокая вероятность появления солнца на короткое время. Все факторы вместе создадут ощущение комфорта.

Потепление сохранится, по словам Татьяны Поздняковой, и после празднования Дня города. С понедельника дневная температура сохранится около +14 градусов, а в ночные часы станет значительно выше, чем сейчас - около +6... +8 градусов. Именно эти теплые дни синоптики и предлагают называть приходом так называемого "бабьего лета". Точные дни, сколько оно продлится, пока неизвестно, но в последние дни сентября ожидается очередная волна похолодания.