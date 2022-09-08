В Москву возвращается тепло: синоптики обещают бабье лето и температуру до +20 градусов в сентябре

Фото: Олег ЗОЛОТО

- В пятницу, субботу и воскресенье станет теплее, чем в начале недели, - обнадежила читателей KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - И с психологической точки зрения погода лучше, потому что вместо тяжёлых серых туч будет синее небо и солнышко. И это лишь первая волга относительно тёплой погоды, репетиция бабьего лета.

На сколько потеплеет? В пятницу +14 градусов, в субботу +16, в воскресенье до +17 градусов.

В четверг, 8 сентября, температура едва дотянула до +10 градусов, так что на контрасте с холодным началом недели уик-энд покажется очень комфортным. Хотя по сравнению с климатическими нормами будет на 2 - 3 градуса прохладнее, чем обычно в этих числах.

Единственный минус - причём минус в буквальном смысле - ночные заморозки:

- Заморозки до -2 градусов ожидаются в субботу и воскресенье, особенно холодной будет ночь на субботу, 10 сентября, - продолжает Татьяна Позднякова. - Подморозить может не только в Подмосковье, где в сентябре 2022 года уже фиксировались отрицательные температуры, но и в мегаполисе. Вероятнее всего заморозки в пониженных местах, например, в Бутово. Также велика вероятность заморозков на эстакадах и мостах. Мы передали этот прогноз городским службам, чтобы перед днем города не мыли дороги - бывает, что ранним утром помоют, температура понизится, и эстакады становятся очень скользкими.

Чего ждать от погоды дальше?

- Солнечными и сухими благодаря скандинавскому антициклону будут только суббота и воскресенье, когда столица празднует День города, - делится прогнозом Татьяна Позднякова. - На следующей неделе увеличится вероятность дождей, вновь появятся хмурые облака. И станет чуть прохладнее, чем в выходные, в понедельник и вторник +10…+15 градусов. Дело в том, что над Европейской частью России с севера на юг протянется так называемая барическая ложбина - область с низким атмосферным давлением, и она будут проходить как раз над Московской областью.

А бабье лето как же? Будет или нет?

- С 19 сентября, то есть со следующего понедельника, и примерно по 23 сентября, нас ждёт период солнечной сухой погоды с дневной температурой около +20 градусов - почти бабье лето!