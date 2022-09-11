«Эталон» для Москвы и не только: современные ЖК становятся новыми достопримечательностями России

Москва сегодня – это город, в котором мечтает жить каждый. Ежесекундно здесь происходят перемены к лучшему – все строится, развивается, совершенствуется. Если сравнить сегодняшнюю столицу с той, которую мы видели 15-20 лет назад, то разница, что называется на лицо. Теперь Москва словно модница, одетая по последнему слову: тонко, со вкусом и претензией.

Здесь хочется жить, впитывать и вдохновляться тем, что происходит вокруг. Красотой и инновациями пропитан каждый квадратный метр города – все живет словно единый механизм и это следствие комплексного развития города.

Четко спланированная инфраструктура, с умом и любовью возведенные постройки, продуманные до мелочей детали позволяют каждому жителю Москвы чувствовать заботу о себе и жить в максимальном комфорте.

Во многом такое положение дел – заслуга социально ответственных застройщиков. Они идут в ногу со временем, применяют в работе передовые технологии, работают максимально оперативно и четко, чем с лихвой удовлетворяют все нужды москвичей.

Сегодняшний покупатель уже не готов скупать любой девелоперский продукт только потому, что он расположен в Москве, во главе угла проекты, выполненные на совесть, с заботой об инфраструктуре города.

Если это жилые дома, то на них приятно смотреть, в них комфортно жить, а в шаговой доступности, как правило, есть и детские сады, и школы. Последние, к слову, тоже строятся, чтобы каждый маленький москвич легко и быстро мог получить заветное место в таких нужных социальных учреждениях.

Группа «Эталон» - является примером социально-ориентированного застройщика. Уже 35 лет она работает на строительном рынке. На счету девелопера и продуманные миниполисы для комфортной жизни и современные бизнес-центры.

Их проекты не нуждаются в представлении, ведь их объединяет узнаваемая архитектура и особый подход.

Например, в историческом центре Москвы девелопер возводит новый жилой проект Voxhall. Этот многофункциональный жилой комплекс построят вблизи метро «Павелецкая» - в 5 километрах от Кремля и в паре минут ходьбы от набережной Москвы-реки.

- Недавно мы дали старт нашему новому флагманскому проекту – жилому комплексу Voxhall. Я уверен, что и этот наш проект украсит столицу, порадует москвичей и позволит реализовать свою мечту о новом комфортном жилье в Москве! - говорит «Комсомолке» президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Архитектурная идея комплекса переплетается в едином ансамбле с самобытным характером. Автором проекта выступило российское архитектурное бюро ГОРПРОЕКТ, создатели «Лахта Центра», башен «Федерация» и «Эволюция» в «Москва-Сити».

В другом проекте компании – жилом острове «Nagatino i-Land», расположившегося в престижном Даниловском районе, будущие жители первого корпуса уже получили свои ключи. Это по-настоящему уникальный проект, который возводится на берегу Москвы-реки и с трех сторон окружен водой. Именно эта особенность и дала право называть проект настоящим «островом» внутри столицы.

Не меньшего интереса и внимания заслуживает проект Shagal – настоящий город, создаваемый с чистого листа. Это совершенно новый микрорайон на набережной Марка Шагала с новой, современной инфраструктурой и экосистемой.

Архитектура и общественные пространства района спроектированы на основе ежедневных сценариев жизни конкретных пользователей.

- Сегодняшняя Москва – это современный, благоустроенный, динамично развивающийся и комфортный для жизни город, который мы все вместе развиваем, создаем лучшие условия для жизни и работы, - отмечает Геннадий Щербина.

И эти слова подтверждены результатами – работы Группы «Эталон» традиционно признаются лучшими не только в Москве, но и других регионах страны. 2 сентября 2022г. девелопер вошел в число самых значимых и узнаваемых брендов Санкт-Петербурга, победив в номинации «Бренд года» по версии издания «Деловой Петербург».

А построенные Группой «Эталон» жилые кварталы не в первый раз становятся лауреатами международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2022».

Все это мощный стимул двигаться дальше и расширять портфель. Проекты «Эталона» теперь доступны жителям Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и Новосибирска. А в 2022 году в структуру девелопера были интегрированы подразделения ЮИТ-Россия.

В этом году «Эталон» отмечает свой 35-летний юбилей. И к этой дате один из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости подошел с самым лучшим результатом – это безукоризненная репутация, доверие и признание клиентов. У Москвы в 2022 году тоже не менее значимый юбилей – 875 лет и хочется верить, что наша столица станет настоящим эталоном для всего мира!

- Мы видим, как с каждым годом масштабные изменения делают наш город комфортнее, красивее, современнее и удобнее. Умелое сочетание новейших технологий и передового опыта с крепкими трудовыми традициями открывает возможности для реализации новых масштабных проектов. В этом году Группа «Эталон» тоже отмечает юбилей - нам уже 35 лет. И опираясь на свой опыт мы активно внедряем инновации, поддерживаем самые смелые планы и вместе с городом продолжаем реализацию масштабных градостроительных проектов.

Дорогие москвичи! От всей души поздравляю вас с 875-летием Москвы! С днем рождения, Москва! – поздравляет жителей и гостей столицы Геннадий Щербина.