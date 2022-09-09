Ландшафтный парк с амфитеатром и спорткомплекс: Что ещё появится в транспортном узле «Некрасовка»

Около станции метро «Некрасовка» на юго-востоке столицы уже почти готов новый ландшафтный парк. Напомним, место отдыха площадью 4,5 гектара между Рождественской и Покровской улицами разместится в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Некрасовка».

«Благоустройство многофункциональной общественной зоны продолжается, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Здесь появились амфитеатр, беседки для отдыха, детские и спортивные площадки».

Кроме того, рядом строится самое крупное в Некрасовке сооружение для тренировок и занятий физкультурой - спорткомплекс на более чем 21 тысячу квадратных метров с 12 функциональными зонами.

Глава ведомства рассказал подробнее о проекте.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ФОНТАН, ХОЛМЫ И ДЕРЕВЯННЫЕ АРКИ

Тех, кто давно не бывал около метро «Некрасовка», сейчас ждёт сюрприз. Прежде унылый пустырь теперь выглядит, словно картинка. Вокруг выложены пешеходные дорожки, над которыми в некоторых местах раскинулись деревянные арки-навесы. Рядом - амфитеатр с удобными лавочками, «сухой» фонтан и зелёные холмы среди цветников и деревьев. Для посетителей поставили деревянные павильоны-беседки со столом и скамейкой. В них можно проводить мастер-классы, читать книжки или просто отдыхать на свежем воздухе.

Почти готовы уличные площадки для игр - с горками, качелями, песочницами, лазалками и для спорта - с зонами для катания на скейте, роликах и отработки трюков. Есть и оздоровительный уголок для ходьбы по тактильным дорожкам, выложенным крупной и мелкой галькой, щепой деревьев, еловыми шишками. Осталось доделать совсем немного и скоро жители соседних домов смогут отдыхать в красивом парке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ВСЕ В СПОРТЗАЛ!

А в 2023 году профессиональных спортсменов и любителей примет строящийся рядом Дворец спорта. На трёх этажах здесь разместятся:

- плавательный бассейн 25х16 м на 8 дорожек (глубина 1,2-1,8 м) – с трибунами на 150 зрителей, залом подготовительных занятий (включая тренажёры для сухого плавания), тренерскими комнатами, раздевалками, массажным и медицинским кабинетами, сауной, лабораторией химического анализа воды;

- малый бассейн 10х6 м – для обучения плаванию детей в возрасте 7-10 лет;

- ледовая арена 30х60 м – с трибунами на 500 зрителей, помещениями для заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек, судейской и тренерской комнатами, раздевалками и медпунктом;

- универсальный игровой зал 45х27 м (баскетбол, мини-футбол, гандбол, волейбол, теннис) – с трибунами на 150 зрителей;

- тренажёрный зал – с универсальными тренажёрами для проработки всех групп мышц, кадиозоной и зоной свободных весов, где одновременно смогут заниматься более 30 человек;

- гимнастический зал 12х12 м – для занятий ритмической гимнастикой и хореографией;

- хореографический зал 9х18 м – с зонами разминки и растяжки, зеркальными панелями и шведскими стенками;

- зал единоборств 15х24 м (два ковра – каждый диаметром 7 метров) – для занятий по вольной и греко-римской борьбе, самбо и восточным единоборствам;

- зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта 30х24 м - со скалодромом на 3 тренировочные дорожки с зацепами, накладными рельефами, фингербордами и страховкой, каркасным скейт-парком, имитирующим препятствия городской среды. Здесь также можно проводить занятия BMX, скейтбордингом, роллерблейдингом и самокатным спортом;

- шахматный клуб – с залами для соревнований, учебными классами и тренерской комнатой;

- конференц-зал и кафе.

Около спорткомплекса появятся площадка для занятий воркаутом, игровая зона для футболистов, волейболистов, баскетболистов, а также скейт-парк и атлетическая дорожка. Парковка у здания рассчитана на 148 машиномест, в том числе и для автобусов, перевозящих спортивные команды.