Мороженое «Москва» - это вкус соленой карамели, вареной сгущенки и фундука

Фестиваль проходит по адресу улица Делегатская, 3 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, главное на фестивале мороженого - это собственно мороженое. И мероприятие во дворе Музея декоративного искусства порадует прежде всего тех, кто знает толк в изощрениях (или извращениях - зависит от того, как смотреть на вещи). Да, конечно, там представлен большой ассортимент ванильного, шоколадного, карамельного, апельсинового, малинового и вишневого мороженого, но это кажется уже немного тривиальным. Мороженое со вкусом дыни, сливы или сосновых шишек выглядит более многообещающим. А по-настоящему пресыщенный гедонист метнется к лоткам, где продают мороженое со вкусом свеклы, помидоров, помидоров и базилика, моркови, сельдерея, огурца и пряных трав, огурца и киви, кайенского перца, тархуна, березового сока, ржаного бородинского хлеба, бекона и «миндальной конопли».

Мероприятие порадует прежде всего тех, кто знает толк в изощрениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Честно говоря, распробовать коноплю в последнем было не так-то просто, в отличие от миндаля. А мороженое с беконом - похоже, просто высококачественный (действительно вкусный, а еще очень сладкий) пломбир, в который добавили тщательно измельченный в блендере жареный бекон. Кайенский перец (к которому подмешали взрывную и обычную карамель) оказался не особо жгучим, но общее ощущение оставил приятное. Самое же симпатичное из перечисленных - мороженое со вкусом хлеба: сочетание может показаться неожиданным, но на самом деле оно беспроигрышное (и в целом довольно давно освоенное московскими рестораторами, только почему-то не получившее широкого распространения). Впрочем, и свекла, и огурцы в виде мороженого играют совершенно новыми вкусовыми оттенками: если серьезно, дикой вся эта экзотика будет вам казаться только до того момента, как вы ее попробуете.

Конечно, главное на фестивале мороженого - это собственно мороженое Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один шарик стоит 150-160 рублей, два - порядка 290-300, три - 420 рублей. А вот мороженое «Москва», которое на этом фестивале представляют впервые, ввиду своей эксклюзивности стоит 320 рублей за шарик. Корреспонденту «КП» о «Москве» рассказала Светлана Спиридонова, кондитер Ассоциации кулинаров «Вкус Мира РУС». Она была одним из разработчиков этого вкуса.

«Москва», которое на этом фестивале представляют впервые, ввиду своей эксклюзивности стоит 320 рублей за шарик Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сначала мы проводили исследования среди московских школьников и студентов. Придумывали в пищевых колледжах и институтах разные варианты, предлагали пробовать, спрашивали о впечатлениях… Третье место по итогам заняло шоколадное мороженое, второе - мороженое с фруктовым вкусом. А победили три вкуса - фундук, соленая карамель и вареная сгущенка, которые мы объединили в мороженом «Москва».

Светлана Спиридонова, кондитер Ассоциации кулинаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Надо заметить, что «Москву» пока можно попробовать только на фестивале. «Сейчас мы просто даем этому мороженому старт, потом решим, когда начнется розничная продажа. Скорее всего, его можно будет купить в московских магазинах» - говорит Светлана.

В эти выходные на территории Всероссийского музея декоративного искусства проходит фестиваль «Мороженое 2022» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль проходит по адресу улица Делегатская, 3 (это примерно на одинаковом расстоянии от метро "Цветной бульвар", "Достоевская», "Маяковская» и «Новослободская»). 9–10 сентября (в пятницу и субботу) вход с с 10:00 до 22:00, 11 сентября (в воскресенье) с 10:00 до 20:00. Билеты можно приобрести на сайте.