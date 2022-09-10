Тверская стала пешеходной: как отмечали День города 10 сентября на главной улице Москвы

Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-й День рождения. Фото: Алиса ТИТКО

Москва 10 и 11 сентября гуляет - столица отмечает 875-й День рождения. Центральной площадкой для гуляний стала Тверская улица. В этом году она снова пешеходная.

На Тверской придумали программу «Город: детали. Москва в движении» и «Москва - Донбасс». Для этого 1,5 км улицы разделили на четыре части. Каждая зона символизирует часть Москвы как живого организма: артерии, сердце, память и душу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто-то заходит со стороны Охотного ряда, а кто-то от Пушкинской площади.

Одна из площадок посвящена Москве-реке - водной артерии столицы. Танцуют балерины в бело-голубых платьях - будто волны. Всем желающим рассказывают о системе шлюзов и как управлять кораблями. Дети взобрались на спасательный катер.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Алиса ТИТКО

Реальный вагон метро "Москва 2020" установили напротив мэрии столицы. Это площадка о городском транспорте. Дети и взрослые, которые ежедневно пользуются метро, внимательно изучали кабину машиниста.

- В кабине так интересно, автоматизированная система пульта управления. Хотелось бы стать машинистом и проехать в тоннеле, - говорит 10-летний Антон.

На Тверской придумали программу «Город: детали. Москва в движении» Фото: Алиса ТИТКО

О современной промышленности Москвы третья площадка на Тверской. Здесь показали 3D-принтеры и гоночные болиды.

Одной из шумных стала площадка столичных модников. Возле фасада здания "Дом моды ны Кузнецком мосту" устроили битву платьев разных эпох. Девушки в платьях и головных уборах 70-х годов, а парни подхватывали их и кружили в танце. Тут же вышла модная молодежь в лосинах 2000-х.

Улица Тверская стала на День города пешеходной. Фото: Алиса ТИТКО

На подиуме "Москва в движении" устроили показы мод студентов - все начинающие дизайнеры. Они предложили носить длинные платья и выбирать серебряные цвета.

В мастерских дети создавали для себя кокошники, рисовали, играли в настольные игры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из необычных площадка "Москва - Донбасс". Это четвертая площадка о том, как Москва помогает в восстановлении Луганской и Донецкой областей.

- Мы проводим экскурсии и рассказываем об угольной и сельскохозяйственной промышленности Донбасса. Привезли каски и орудия по добыче угля. Как радовались жители Макеевки, когда увидели мини-копию "Мемориала подвигу шахтеров Макеевки". Рассказываем о первых шахтах, о кукурузе и подсолнухах, которые выращивают на черноземной земле, - говорит экскурсовод.

Фото: Алиса ТИТКО

- Расскажите о здании с названием "Победа"...

- В Донецке на левом берегу реки Кальмиус кинотеатр с названием "Победа" открыли в эти же дни - 11 сентября, но 1955 года. Спроектировал это здание московский архитектор Владимир Щербаков. История городов связана общими людьми, строениями и идеями.

Фото: Алиса ТИТКО

Всем желающим также рассказывают о выдающихся людях, родившихся на Донбассе. На площадке установили бюст Владимиру Далю и памятник композитору Сергею Прокофьеву.

На мини-футбольном поле играют московские спортсмены и воспитанники академии футбола «Шахтер Донбасса», а на сцене поют группы и артисты из Москвы и Донбасса, в том числе Александр Скляр и группа Ва-Банкъ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я только вернулся с Саур-Могилы, видел это величественное место. Передаю вам большой привет от жителей Донбасса, - сказал Скляр.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гуляния на Тверской улице продолжатся и 11 сентября. Еще можно успеть увидеть культурную программу своими глазами.