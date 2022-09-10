Двое парней забрались на Крымский мост в Москве

Вечером 10 сентября на Крымский мост в Москве забрались двое парней. Фото: Кадр видео

Читатели KP.RU прислали в редакцию видео безбашенного поступка. Вечером 10 сентября на Крымский мост в Москве забрались двое парней. По покатой арке подвесной переправы безрассудные доползи до самого верха. Отметим, что в народе это место прозвали мостом самоубийц, за частые попытки суицида. Однако в этот раз обошлось без трагедии.

— Там они посидели пару минут дружески обнялись, а затем спустились. Выглядело это очень странно. Ладно бы фейерверк смотрели, но салют к этому времени уже кончился. Наверное, напраздновались День города, — рассказали kp.ru очевидцы.

На глазах изумленных прохожих, парочка сползла с арки к тротуару. А затем как ни в чем ни бывало продолжила прогулку по ночному городу.

— Даже 112 не успели набрать, как они сами слезли, — добавили очевидцы.

Высота пилонов Крымского моста 28,7 метров. Это примерно как десятиэтажный дом. Конструкция в реестре охраняемых объектов культурного наследия. Городская легенда гласит, что Иосиф Сталин приказал отлить одну из сотен заклепок пилона в золоте и замаскировать ее под обычную деталь.