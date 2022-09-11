Вместо бабьего лета Москву ждёт бархатный сезон: с летними дождями и потеплением до +20 градусов

Во второй половине наступающей недели Гидрометцентр России обещает потепление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшие выходные порадовали москвичей теплом и солнцем - но при этом неприятно удивили ночными заморозками дачников и тех, кто выбрался на уик-энд на природу. Подморозило практически во всех районах Подмосковья, а сильнее всего в Истре, до -2,4 градуса.

Однако осень лишь припугнула холодами. На этой неделе заморозков не будет. Южный циклон с Чёрного моря принесёт в столицу потепление и дожди.

- В первой половине недели сравнительно тепло, днём около +15…+17 градусов, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - При этом в среду и четверг, 14 - 15 сентября, пройдут дожди, не исключено, что сильные. Это не будут тропические ливни, какие заливали Москву в июле, но все же по характеру дожди скорее летние, чем противные моросящие осенние. И объясняется это тем, что циклон придёт в среднюю полосу с юга, с Балкан и Чёрного моря.

Во второй половине недели Гидрометцентр России обещает потепление: в четверг +19 градусов, в пятницу и выходные, 16 - 18 сентября, до +20. Однако синоптики настаивают, что это не бабье лето. Почему? Бабье лето - сухая, солнечная и очень тёплая погода, которую обеспечивает отрог Азорского антициклона. Совпадение лишь одно: будет тепло. Но при этом не с синим ясным небом, а с облаками, сквозь которые будет проглядывать солнце. И с ежедневными короткими дождями. А поскольку принесёт такую необычную летне-сентябрьскую погоду циклон с черноморских курортов, это скорее отголосок бархатного сезона, чем бабье лето. Что ж, как ни назови, главное - тепло!