Москвичи чаще стали брать в аренду смартфоны и ноутбуки

Смартфон, ноутбук, фотоаппарат, принтер, а еще велосипед, гитару и перфоратор можно взять в аренду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярные модели смартфонов и ноутбуков подорожали в среднем на 12-42%. Это связано с двумя факторами: с нарушенными логистическими цепочками и курсом валюты. Технологичные телефоны многим стали не по карману - за достойный аппарат нужно отдать более 100 тысяч рублей.

Но оставаться крутым парнем или бизнесвумен, быть в тренде можно, не покупая дорогостоящий гаджет. Смартфон, ноутбук, фотоаппарат, принтер, а еще велосипед, гитару и перфоратор можно взять в аренду. Наш корреспондент сходила в сервис аренды вещей без залога и решила не покупать личный велосипед.

Сдаются в аренду музыкальные инструменты и бытовая техника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Не ради понтов, надо для работы"

Москвичи пять лет назад смеялись, когда в аренду к 8 марта появились букеты из 100 роз и пакетики из ЦУМа. Тогда было модно рассказывать в соцсетях о своей "богатой жизни", подкрепляя в качестве доказательства фотографии. Кто-то даже арендовал макеты самолетов, в прокат брали вечерние платья и элитные авто.

Сейчас новая реальность - москвичи берут в аренду смартфоны и ноутбуки. В сервисе аренды "Арентер" можно взять модный смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 за 3578 рублей в сутки. Кому-то может показаться, что сумма немаленькая, но и стоимость нового телефона 169 тысяч рублей.

- Но только те, кто берут у нас дорогостоящую технику, не пытаются создать себе образ богачей. Случаи разные: у кого-то сломался свой гаджет и берут на время ремонта, кто-то хочет потестировать модель перед покупкой, кто-то выполняет работу. Перед 1 сентября было много мамочек, которые брали гаджеты с хорошими камерами, чтобы фотографировать своих деток на школьной линейке, - рассказывает Евгений Шевелев, директор по развитию сервиса "Арентер".

Удобство сервиса в том, что взять гаджеты или любые товары, представленные на складе, можно хоть на один день, хоть на целый месяц. Электронная техника стала особо актуальна в период пандемии.

- Мы открылись в начале 2019 года, год поработали, а потом всех закрыли на карантин. Сначала расстроились, но потом увидели огромный спрос на телефоны, ноутбуки, принтеры, на любую другую офисную технику - многим она оказалась нужна при работе на удаленке, - говорит Евгений Шевелев.

- А когда вы открывались, то больше на каких товарах специализировались?

- Изначально компания даже не знала, что особенно нужно москвичам напрокат. Были версии, что одежда для вечернего выхода, для собеседования, потом рассматривали бытовую технику, велосипеды и товары для спорта. Опыт Германии и Индии показывал, что спрос на сервисы аренды есть как в богатых странах, так и в бедных, поэтому решили попробовать в Москве. Товары нам подсказывали сами москвичи.

Можно арендовать инструменты для ремонта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Спортзал дома, велосипед по возрасту"

Ноутбуки и смартфоны до сих пор остаются в рейтинге самых востребованных товаров в аренду, ведь многие даже после отмены карантина продолжают работать из дома. На удаленке у некоторых появился лишний вес, тогда же москвичи решили заняться спортом - стали активно брать в аренду беговые дорожки, эллипсы, гантели. Были и моменты скуки, тогда в аренду брали игровые приставки, кто-то возобновил игру на гитаре или синтезаторе.

- Сейчас уже все меньше связи с удаленкой. Но за тот период многие поняли смысл аренды, увидели в этом экономию. Теперь родители перед тем, как покупать музыкальный инструмент, берут сначала у нас в аренду на месяц со словами "а вдруг ребенку не понравится", - рассказывает Евгений Шевелев.

Летний спрос немного другой. Тут в приоритете туристические снаряжения - от газовых горелок до спальных палаток. Можно взять треккинговые ботинки, рюкзаки, раскладушки, столики со стульчиками. И отдельная категория спроса - велосипеды. Сейчас их в сервисе большое количество - сезон идет на спад. Но для сотрудников доставки еды все еще актуально.

- Аренда велосипедов около 800 рублей - это же дороже, чем городской прокат. В чем смысл?

- У нас специализированные велосипеды. Люди разбирающиеся понимают отличия между этими и прокатными со стоек возле метро. Часто приходят семьи и берут велосипеды для всех членов семьи на сезон, потом просто банально некуда было бы поставить личные, поэтому им удобнее брать на лето и сдавать обратно нам, - рассказывает Евгений Шевелев.

Не хотят люди покупать детские автокресла, коляски - товары эти нужны временно, скейтборды и самокаты негде хранить, а строительные инструменты после ремонта оказываются ненужными. Мужчины, которые увлеклись созданием полок для горшков с цветами или шкафа для дачи, как правило берут дрели и шуроповерты в аренду с мыслями "в интернете смотрел - легко, попробую сам".

Аренда велосипедов около 800 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А что люди хотели бы взять, но у вас пока такого нет?

- Когда мы стали давать проекторы, то многие устраивали загородные вечеринки, транслировали кино под открытым небом. И вот тут им захотелось самим шашлыки готовить, стали спрашивать крутые грили. Кто-то увлекся горами и им потребовались снаряжение для альпинизма и скалолазания. Мы смотрим на спрос и ориентируемся на это.

В аренду предлагают специализированные велосипеды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкретно

Что можно взять в аренду? (цена за сутки)

- ноутбуки от 402 до 4001 рублей,

- смартфоны от 158 до 3578 рублей,

- игровые приставки от 390 до 1157 рублей,

- детские кресла от 157 до 575 рублей,

- дрели от 185 до 701 рублей,

- караоке от 484 до до 1113 рублей,

- электрогитара от 219 до 5181 рублей,

- беговые дорожки - от 884 рублей,

- велосипеды - от 219 до 1119 рублей.

Как работает сервис аренды?

- зайти на сайт arenter.ru, пройти регистрацию, указав паспортные данные и номер банковской карты,

- выбрать товар, дату аренды, заказать доставку или самовывоз в пункте выдачи,

- оплатить аренду банковской картой,

- получите вещи в использование и договор аренды,

- при заказе от 3500 руб. бесплатная доставка до МКАД, срочная доставка в пределах МКАД - 399 руб., бесплатный подъем на этаж,

- при продлении цена будет падать каждый день,

- при оформлении страховки, учитываются все риски по по порче или краже имущества.

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