На Тверской прошел фестиваль «Москва - Донбасс»

Фото: Пелагия ТИХОНОВА/Агентство «Москва»

Одним из главных событий Дня города стал фестиваль «Москва - Донбасс», развернувшийся на Тверской улице. Жители и гости столицы познакомились с историей, промышленностью, сельским хозяйством и культурой Донбасса. Участникам фестиваля рассказали о помощи, которую сегодня оказывает Москва в восстановлении ДНР и ЛНР, и напомнили об исторических связях между нашими регионами.

Тверскую в выходные украсили 36 инсталляций, посвященных знаковым местам Донбасса. Среди них - кинотеатр «Победа» в Донецке, построенный в 1955 году по проекту московского архитектора

Фестивальная площадка «Москва - Донбасс» на ул. Тверская, Моховая, Охотный Ряд в рамках празднования 875-летия российской столицы. Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Владимира Щербакова, и памятник советскому композитору Сергею Прокофьеву, установленный на его родине, в селе Красное Красноармейского района Донецкой области. Гости фестиваля увидели мемориал подвигу шахтеров Макеевки, бронекатер № 346 в Мариуполе, фонтан «Донбасс-Арена», сельскохозяйственную и горнодобывающую технику, которую выпускают донецкие предприятия. Здесь же разместились мобильные выставки спецодежды шахтеров и проходчиков, арт-пространство «Саур-Могила», стенды с копиями работ уроженца Мариуполя художника Архипа Куинджи. Фестиваль рассказал и о других знаменитых людях, родившихся в Донбассе. Среди них - составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, актриса Нонна Мордюкова, актер и режиссер Леонид Быков, футболист Виталий Старухин.

Перед москвичами выступили популярные исполнители и театральные коллективы Донбасса. Всего в фестивале приняли участие около ста представителей культуры и спорта из ДНР, ЛНР и Запорожья.